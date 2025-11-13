Jak powiadomiono, w nocy ze środy na czwartek ukraińskie siły przeprowadziły uderzenia na "kilkadziesiąt obiektów na terytorium Federacji Rosyjskiej i tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy".

"Do wykonywania złożonych uderzeń stosuje się drony uderzeniowe, reakcyjne i rakiety różnych typów. Tak więc zeszłej nocy odbyły się premiery wielu środków dalekiego zasięgu, w tym krajowych opracowań rakiet Flamingo" - podano w komunikacie.

Był to pierwszy raz, kiedy powiadomiono o użyciu rakiet Flamingo. Pocisk manewrujący FP-5 Flamingo to rakieta produkowana przez ukraiński przemysł zbrojeniowy. Jeszcze w sierpniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdził, powołując się na raporty wojskowe, że Flamingo można nazwać "najskuteczniejszym" ze wszystkich obecnie istniejących ukraińskich pocisków.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych w komunikacie przekazał, że w nocy zaatakowano m.in. Morski Terminal Naftowy na Krymie.

Wojna w Ukrainie. Zełenski ostrzega: Rosja szykuje się do dużej wojny

Zełenski w czwartek zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym ostrzegł, że Rosja może rozpocząć spory konflikt zbrojny w Europie. "Powinniśmy przyznać, że Rosjanie chcą dużej wojny. Szykują się do niej tak, aby być gotowymi w 2029 lub 2030 roku i w tym czasie zacząć taką wojnę na kontynencie europejskim" - uznał.

Jak dodał przywódca Ukrainy, należy myśleć o tym, jak zatrzymać Rosję w Ukrainie. Według niego konieczne są silniejsze naciski na Moskwę. "Należy zrobić wszystko, aby zmniejszyć ich możliwości" - wskazał.

