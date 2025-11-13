Ten sam powiat, podobna godzina. Dwa śmiertelne wypadki na Mazowszu

Do dwóch wypadków śmiertelnych, o niemal tej samej porze, doszło w czwartek w powiecie płockim. Jak przekazała policja, życie stracili dwaj mężczyźni: pierwszy, który z jednośladem wyszedł na drogę wprost pod nadjeżdżający pojazd, a także rowerzysta potrącony przez samochód dostawczy.

Na drogach krajowych nr 62 i 10 w powiecie płockim doszło do dwóch tragicznych wypadków

Do pierwszego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 62 w Nowym Duninowie przed godz. 17:00. Ze wstępnych ustaleń płockich policjantów wynika, że 63-letni mężczyzna - prowadząc swój rower - wszedł na jezdnię wprost pod koła forda z lawetą, którym kierował 46-latek.

 

Mimo podjętej reanimacji ofiary nie udało się uratować. Policja zabezpieczyła ślady oraz sporządziła dokumentację, aby ustalić dokładne okoliczności wypadku. Utrudnienia na trasie z Płocka do Włocławka mogą potrwać do czwartkowego wieczora. Policja zaleciła objazd przez Gostynin.

 

"Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy" - poinformowała mazowiecka policja na platformie X.

Dwa śmiertelne wypadki w tym samym czasie

Natomiast drugi wypadek tego samego dnia miał miejsce na drodze krajowej nr 10 w Drobinie - również około 17:00. "Policjanci wstępnie ustalili, że 55-letni kierujący Iveco potrącił rowerzystę, który przejeżdżał przez przejście dla pieszych" - przekazała policja w komunikacie.

 

Życia rowerzysty nie udało się uratować. Ruch na DK nr 10 odbywa się wahadłowo. Utrudnienia - jak przekazały służby - mogą potrwać do godziny 22:00.

 

Komenda Miejska Policji w Płocku przekazała w mediach społecznościowych apel do kierowców z powiatu. "Zaledwie kilka minut wystarczyło, by w powiecie płockim doszło do dwóch dramatycznych zdarzeń z udziałem rowerzysty i pieszego. Obydwa zakończyły się tragicznie" - czytamy.

Policja: Odpowiedzialność kierowców nie znosi jej z pieszych

Mundurowi zwrócili się z prośbą o noszenie elementów odblaskowych, zapewnienie prawidłowego oświetlenia roweru oraz o świadomość, że do tragedii może dojść nawet w kilka sekund. "Zachowujcie szczególną ostrożność wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów. To oni w zderzeniu z pojazdem nie mają żadnych szans" - dodano.

 

Podobny apel przekazano dzień wcześniej na stronie internetowej płockiej policji. "Szybko zapadający zmrok, mgła, opady deszczu i śliska nawierzchnia nie sprzyjają uczestnikom ruchu drogowego. Ograniczona widoczność sprawia, że kierowcy i piesi mają mniej czasu na reakcję. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o wzajemną uwagę i ostrożność" - napisano.

 

Funkcjonariusze podkreślili jednak, że odpowiedzialność kierowców nie znosi odpowiedzialności z pieszych. Jak zauważyli, przed wejściem na jezdnię warto upewnić się, czy jest się widocznym, a nadjeżdżający samochód faktycznie zwalnia.

 

