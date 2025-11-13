Radosław Sikorski jasno o sprawie Zbigniewa Ziobry. Ostrzega Węgry

- Jeśli minister Zbigniew Ziobro uważa, że nic złego nie zrobił, to przypomnę jego własne słowa: Niewinni nie mają się czego obawiać - powiedział w Polsat News minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Dodał, że zachowanie Ziobry to "smutna degrengolada kogoś, kto chciał uchodzić za szeryfa". - Prokuratura i sądy wzywają do wyjaśnień - zaznaczył szef polskiej dyplomacji.

Radosław Sikorski o Zbigniewie Ziobrze. Szef MSZ krytycznie o możliwym azylu

- To smutne, że cała Europa widzi, że były minister sprawiedliwości ucieka przed wymiarem sprawiedliwości - ocenił minister. - Liczyłbym na to, że Węgry nie powtórzą tego precedensu - zaznaczył Sikorski, nawiązując do udzielenia wcześniej azylu politycznego Marcinowi Romanowskiemu. - Obowiązuje ich lojalność wobec krajów UE, nawet wobec takich, których nie lubią - dodał.

Sikorski ostrzegł Budapeszt mówiąc, że udzielenie azylu byłemu ministrowi sprawiedliwości "to będzie kolejny nieprzyjazny krok wobec Polski". - Jeśli to zrobią, to spotka się to z reakcją dyplomacji - zaznaczał.

Minister przekazał, że "patrioci mówią o suwerenności, a gdy trzeba zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji to uciekają". - To hipokryzja - ocenił. - Maksyma im więcej mówią o patriotyzmie, tym więcej kradną ma tu zastosowanie - powiedział Sikorski.

Zbigniew Ziobro na Węgrzech. Chce przesłuchania za granicą

W miniony piątek Sejm przyjął uchwałę pozwalającą na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa. Śledczy chcą, żeby odpowiedział m.in. ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości oraz przekazanie 25 milionów złotych z Funduszu na zakup systemu Pegasus.

Obecnie Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech. W środę w Polsat News został zapytany, co musi się wydarzyć, by wrócił do kraju. Jak stwierdził, "musi działać państwo prawa".

- To proste. Każdy może ocenić, czy nielegalne odwoływanie prezesów sądów, czy nielegalne likwidowanie systemu losowego przydziału sędziów na rzecz wskazywania odręcznie sędziów, którzy mają rozpoznawać sprawę, zaufanych ministra sprawiedliwości, to jest łatwe do oceny, czy system jest zgodny z prawem, czy też nie - przekazał były minister sprawiedliwości.

W poniedziałek mec. Bartosz Lewadowski, adwokat Ziobry powiadomił, że jego klient zaproponował prokuraturze, by przeprowadziła przesłuchanie poza granicami kraju.

