Radosław Sikorski w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
Rozmówcą Piotra Witwickiego w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" będzie wicepremier, szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.
Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
