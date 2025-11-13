Radosław Sikorski w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

Rozmówcą Piotra Witwickiego w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" będzie wicepremier, szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.

Mężczyzna w granatowym garniturze i krawacie w studio telewizyjnym, z uśmiechem spogląda w bok. W tle widoczne są ekrany z nocnym pejzażem miasta.
Polsat News
Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski

Pozostałe odcinki "Gościa Wydarzeń" można zobaczyć TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Owca w pociągu. Dziennikarze "Wydarzeń" dotarli do nowych faktów
Monika Bortnowska / mdb/wka / polsatnews.pl / Polsat News
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃPIOTR WITWICKIPOLSKARADOSŁAW SIKORSKI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 