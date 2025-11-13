Zakłócenia w organizacji ruchu powietrznego były dostrzegalne także w czwartek rano, mimo że w poprzedzający je wieczór prezydent USA Donald Trump złożył podpis pod ustawą o finansowaniu rządu. Według stacji ABC News odwołanych zostało prawie tysiąc kolejnych rejsów.

Loty w Stanach Zjednoczonych niepewne. Tydzień na powrót do normy

Urzędnicy amerykańskiej administracji ostrzegali, że może minąć kilka dni, zanim sytuacja się unormuje. Zdaniem dyrektora generalnego Airlines for America Chrisa Sununu, który w środę wygłosił przemówienie na konferencji prasowej, powrót "do normalności" powinien potrwać tydzień. Nie jest to jednak sztywny harmonogram.

Również w środę Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zapobiegła realizacji planu redukcji liczby rejsów z lotnisk w całym kraju. Do środy liczba ta stale spadała z powodu niewystarczającej ilości pieniędzy na finansowanie obsługi portów.

ZOBACZ: Przełom w USA. Donald Trump podpisał ważną ustawę

Według FAA liczba lotów została finalnie zmniejszona o 6 proc. i stan ten ma się utrzymać. Wcześniejszy nakaz odwołania 8 proc. lotów w czwartek i 10 proc. w piątek na 40 lotniskach "o dużym znaczeniu" został cofnięty.

Spadek zaufania do podróży samolotami wśród Amerykanów

Sununu stwierdził, że ci, którzy zamierzają skorzystać z podróży samolotami w zbliżającym się okresie świątecznym nie mają powodów do niepokoju.

- Nie sądzę, aby jakiekolwiek loty w tygodniu Święta Dziękczynienia zostały jeszcze odwołane. Myślę, że linie lotnicze dość ściśle współpracowały z FAA, patrząc na kilka dni do przodu, aby się upewnić - powiedział Sununu, dodając, że "przed nami jeszcze dużo czasu, aby zadbać o przebieg tych podróży".

ZOBACZ: Zamknięte lotniska w Korei Poludniowej. Zaskakujący powód

Jednakże nastroje wśród części Amerykanów mogą być niepokojące dla operatorów linii lotniczych. Jak wynika z podanego przez ABC News badania American Hotel and Lodging Association, prawie 20 proc. obywateli Stanów Zjadnoczonych odwołało lub zmieniło swoje plany podróży na Święto Dziękczynienia.

"Nasze badanie pokazało, że zaufanie konsumentów wpłynęło na podróże, a obawy z tym związane doprowadziły do pewnych zmian" - skomentowała wynik badania prezes i dyrektor generalna American Hotel and Lodging Association Rosanna Maietta.

Shutdown w USA, koniec po 43 dniach. "To nie jest sposób na rządzenie krajem"

Shutdown w USA trwał niemal 43 dni - od 1 października. Podpis Trumpa pod ustawą, która została zatwierdzona przez Senat na początku tygodnia, sprawił, że urzędnicy od czwartku mogli wrócić do pracy.

- Nigdy nie możemy pozwolić, aby to się powtórzyło - powiedział Trump w Gabinecie Owalnym podczas wieczornej ceremonii podpisania umowy, którą wykorzystał do krytykowania Demokratów. - To nie jest sposób na rządzenie krajem - mówił, cytowany przez agencję Reutera.

ZOBACZ: "Polska jest więcej niż sojusznikiem". Ambasador USA zwrócił się do Polaków

Nowy pakiet finansowania rządu obowiązuje do 30 stycznia. Później ustawodawcy po raz kolejny będą musieli porozumieć się w sprawie ustalenia budżetu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni