"Polska jest więcej niż sojusznikiem". Ambasador USA zwrócił się do Polaków

Ambasada USA w Polsce zamieściła nowe nagranie. "Poznajcie bliżej naszego nowego Ambasadora USA w Polsce" - napisano.



Na nagraniu Tom Rose zaprosił widzów do rezydencji ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie. - Trudno wyrazić, jak jestem wdzięczny mojemu wspaniałemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi za zaufanie, jakim mnie obdarzył, powierzając mi zaszczyt reprezentowania jego oraz narodu amerykańskiego tutaj, w Polsce - mówi, zwracając się do Polaków.

Tom Rose: Polska jest więcej niż sojusznikiem - Polska to rodzina

- Siłą Ameryki są nasi przyjaciele i sojusznicy na całym świecie. Ale wśród wszystkich Polska zajmuje szczególne miejsce, ponieważ Polska jest więcej niż sojusznikiem - Polska to rodzina - pada, gdy w wideo zobaczyć można ambasadora m.in z prezydentem Karolem Nawrockim. - Od polskich patriotów, którzy walczyli u boku naszych ojców założycieli podczas amerykańskiej rewolucji, po dziesiątki milionów Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy wzbogacili każdy aspekt życia w Stanach Zjednoczonych - zaznaczył.

- Nasze dwa wielkie narody łączy wiara, wspólny system wartości i zobowiązanie do obrony wolności - bez względu na cenę - podkreślił.

Tom Rose przypomniał, że jego wszyscy dziadkowie albo urodzili się w Polsce albo byli dziećmi imigrantów z Polski. Dodał, że wielokrotnie bywał w naszym kraju. - Polacy to chyba najbardziej patriotyczny, dumny, pracowity i honorowy naród na świecie - ocenił.

"Priorytety prezydenta Donalda Trumpa są jasne"

Przyznał, że Donald Trump "tak bardzo kocha" Polskę i Polaków, ponieważ zna naszą historię i wartości. - Priorytety prezydenta Trumpa są jasne i moje również. A są nimi uczynić Amerykę silniejszą, bardziej wolną, bezpieczniejszą i bardziej do dostatnią, poprzez zabezpieczenie naszych granic w domu, otwieranie nowych rynków dla amerykańskich towarów i usług tutaj w Polsce - zaznaczył.

- Polska jest jednym z najlepszych klientów amerykańskiego, dynamicznie się rozwijającego przemysłu LNG. Jest też ogromnym klientem i partnerem nowoczesnego, komercyjnego sektora energii jądrowej w USA - to będzie się rozwijać - mówił. - Silniejsza Polska oznacza silniejszą Amerykę - zaznaczył.

- Razem jesteśmy silniejsi - zakończył, mówiąc w języku polskim.

Nowy ambasador USA w Polsce. Kim jest Tom Rose?

Pod koniec października do Warszawy przybył nowy ambasador USA - Tom Rose. Prezydent Donald Trump nominował go w lutym, a we wrześniu otrzymał poparcie amerykańskiej senackiej komisji spraw zagranicznych, choć za jego kandydaturą nie zagłosował żaden polityk Demokratów.

Tom Rose nie jest zawodowym dyplomatą, a prawicowym publicystą, komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike’a Pence’a. W latach 1997-2005 był wydawcą i szefem dziennika "Jerusalem Post", a wcześniej działał we władzach stanu Indiana.

W ostatnim czasie Rose wielokrotnie chwalił Polskę jako wzorowego sojusznika. Dał się poznać jako też silny orędownik Izraela oraz ostry krytyk liberalizmu, powielający tezy stawiane przez Trumpa.

anw / polsatnews.pl