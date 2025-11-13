Ocena odchodzącego marszałka Sejmu. Polacy podzieleni ws. Hołowni

13 listopada Szymon Hołownia zrezygnuje z funkcji marszałka Sejmu. Jak wynika z badania IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej", Polacy "ewidentnie są podzieleni” w ocenie sprawowania przez niego tej funkcji.

"45,4 proc. ankietowanych ocenia jego pracę jako marszałka Sejmu pozytywnie, przeciwnego zdania jest 41,5 proc. wyborców. Pozostali nie wyrobili sobie w tej sprawie zdania" - czytamy.

Sondaż. Szymon Hołownia oceniony jako marszałek Sejmu

Z sondażu wynika, że "zdecydowanie dobrze" Hołownię ocenia 6 proc. wyborców, a "raczej dobrze - 39,4 proc. "Zdecydowanie źle" ocenia go 12,1 proc. respondentów, a "raczej źle" - 29,4 proc. Z kolei 13,1 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/nie mam zdania".

Dziennik podaje, że jeśli chodzi o wyborców koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL, Polska 2050), "zdecydowanie dobrze" Hołownię ocenia 18,7 proc. badanych, a "raczej dobrze" - 53,7 proc. Z kolei "raczej źle" Hołownię ocenia 15,2 proc. ankietowanych, a "zdecydowanie źle" 7,1 proc. 5,2 proc. wyborców koalicji rządzącej wybrało odpowiedź: "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, KKP, Razem), "zdecydowanie źle" Hołownię ocenia 20,5 proc., a 45,3 proc. "raczej źle". "Raczej dobrze" ocenia go 31,1 proc., a "zdecydowanie dobrze" 0,4 proc. badanych. 2,8 proc. wyborców opozycji wybrało odpowiedź: "nie wiem/trudno powiedzieć".

Badanie przeprowadzono w dniach 7–8 listopada metodą CATI na próbie 1067 osób.

