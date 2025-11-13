Wpis na stronie diecezjalnej dotyczący poszukiwanego duchownego zamieścił ks. Dawid Sychowski. "Z przykrością informujemy, że zaginął ks. Marek Wodawski, kapłan posługujący w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie" - podano.

Zwrócił się także z prośbą do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje pomocne w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego. "Proszone są o kontakt z policją, dzwoniąc pod numer telefonu (47) 723-76-55 lub 112".

ZOBACZ: Ten sam powiat, podobna godzina. Dwa śmiertelne wypadki na Mazowszu

Jak poinformowała Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII, poszukiwany ks. Marek Wodawski ma 44 lata. Według relacji przekazanych przez świadków ostatni raz widziany był w piątek, kiedy około 19:30 wyszedł z mieszkania przy ulicy Białowieskiej. Od tego momentu nie dał oznak życia.

Ksiądz Marek Wodawski poszukiwany. Policja udostępniła rysopis

"Osoby, które mogą pomóc w jego odnalezieniu proszone są o kontakt z policjantami komendy przy ulicy Grenadierów - tel. (47) 723-76-30, w godz. 8:00-16:00, całodobowo (47) 723-76-55, lub z najbliższą jednostką policji, a także pod bezpłatnym numerem telefonu 112, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dyzurny.krp@ksp.policja.gov.pl" - przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak.

ZOBACZ: "Żyjemy w czasach wielowymiarowego kryzysu". Prymas Polski z apelem

Zaginiony duchowny ma 175 cm wzrostu, "normalną budowę ciała" i krótkie ciemne włosy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w chwili wyjścia z mieszkania miał na sobie czerwoną bluzę oraz niebieskie jeansowe spodnie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni