Przełom w USA. Donald Trump podpisał ważną ustawę

Prezydent USA podkreślił, że po złożeniu przez niego podpisu pod dokumentem amerykański rząd wróci do pracy w normalnym trybie. Paraliż pracy większości agencji federalnych trwał niemal 43 dni - od 1 października.

Trump, któremu towarzyszyli podczas ceremonii republikańscy kongresmeni, oświadczył, że z powodu shutdownu "ludzie zostali bardzo poszkodowani". Poinformował, że 20 tys. lotów zostało odwołanych albo opóźnionych.

Wspomniał też o problemach z dostępem do bonów żywnościowych dla najuboższych oraz o pracownikach federalnych, którzy zostali odesłani na przymusowe urlopy albo pracowali, nie otrzymując wynagrodzenia. Cześć pracowników została też zwolniona.

Prezydent ocenił też, że Demokraci, których obwinia o shutdown, "wyglądają bardzo źle" i że próbowali "dokonać wymuszenia" na USA.

Shutdown w USA. Donald Trump apeluje

Administracja Trumpa próbuje przedstawiać shutdown jako winę wyłącznie Demokratów. Natomiast Amerykanie - jak wynika z badania AP -NORC - winą obarczają obie partie.

- Chcę tylko powiedzieć Amerykanom, że nie powinniście zapominać tego, gdy będą wybory środka kadencji i inne rzeczy - zwrócił się do wyborców Trump, odnosząc się do przyszłorocznych wyborów połówkowych. - Nie zapominajcie, co zrobili naszemu krajowi - dodał Trump.

Wezwał też republikańskich senatorów do zaprzestania działań w ramach parlamentarnej taktyki opóźniania lub blokowania w izbie procesu legislacyjnego (filibuster). Obowiązująca w Senacie procedura zakłada konieczność przekroczenia progu 60 głosów do uchwalenia ustawy.

Finansowanie rządu. Prezydent USA podpisał ustawę

Impas w sprawie projektu o finansowaniu rządu udało się przełamać dzięki kompromisowi zawartemu między Republikanami a ośmiorgiem senatorów Demokratów.

Przyjęty pakiet zakłada przedłużenie finansowania rządu do końca stycznia i całoroczne fundusze dla niektórych agencji rządowych. Obejmuje też cofnięcie masowych zwolnień pracowników federalnych, do których doszło po 1 października oraz gwarancję wypłacenia wynagrodzeń pracownikom, którzy ich nie otrzymywali z uwagi na shutdown.

Przed końcem roku ma odbyć się też głosowanie nad przywróceniem dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych, lecz nie zagwarantowano, że takie dopłaty będą, a o to przede wszystkim walczyli Demokraci.

To najdłuższy paraliż pracy agencji federalnych w historii USA. Tegoroczny shutdown pobił dotychczasowy rekord z 2018 r., również za prezydentury Trumpa, gdy impas trwał 34 dni.

