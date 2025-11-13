Złotym BohaterONem w kategorii "Dziennikarz" za reportaż "Zgrupowanie Chrobry 2" nagrodzono dziennikarkę Polsat News Magdalenę Mioduską. Srebrną statuetkę dostał dziennikarz i publicysta Radia Zachód, autora audycji "Historie pisane na nowo" Kamil Hypki, a brązową - dziennikarz prowadzący audycję i podcast "TurboHistoria' na antenie Polskiego Radia 24 Krzysztof Grzybowski.

Wyróżnienie w tej kategorii, za reportaż "Klucze", otrzymał dziennikarz Polsat News Stanisław Wryk. Publiczność przyznała złotą nagrodę producentowi podcastów i filmów dokumentalnych, gospodarzowi cyklu "Historia, jakiej nie znacie" Cezaremu Koryckiemu.

- Po śmierci babci dostałam książkę Katarzyny Utrackiej "Zgrupowanie Chrobry 2". To była jej jedyna pamiątka po bracie. Tam na marginesach książki były odręczne notatki mojego stryja, a jej brata - powiedziała nagrodzona Magdalena Mioduska.

- Gdy przyszła 80. rocznica powstania, to okazało się że to jest dobry pomysł na reportaż - dodała.

Stanisław Wryk zaznaczył, że odbiera ten dzień, jako nagrodę dla Polsat News. - Za to, że jesteśmy uważni i wrażliwi, że dla nas ważne są tematy, o których inni zapominają. Warto o wydarzeniach sprzed 80 lat mówić - wyjaśnił.

Nagrody BohaterON 2025 im. Powstańców Warszawskich. Dziennikarze Polsat News wśród laureatów

Nagroda w kategorii "Instytucja" oraz Złoty BohaterON Publiczności przypadły Muzeum Pamięci Sybiru. Srebrny BohaterON przypadł Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie, a brązowy - Narodowemu Instytutowi Wolności.

W kategorii "Organizacja Non-Profit" złota statuetka oraz złota nagroda BohaterONa Publiczności przypadła Lubelskiemu Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Srebrna nagroda trafiła do Polskiej Misji Medycznej, natomiast brązowa - do Fundacji "Daj Herbatę".

Wśród nauczycieli złotą nagrodę przyznano Ewelinie Dąbrowskiej historyczce z Grudziądza, srebrną - Edycie Mak z Poznania, a brązową - Markowi Kasprzakowi historykowi z Rożnowa. Złoty BohaterON Publiczności odebrał Jarosław Frąckiewicz ze Stężycy.

W Kategorii "Osoba Publiczna" złoty BohaterON został przyznany menedżerce kultury, kuratorce, muzealniczce Hannie Radziejowskiej, srebrny - aktorce Agnieszce Sienkiewicz-Gauer, brązowy - artystom współtworzącym album "Sierpniowe": Julii Pietrusze, Natalii Pietruchsze i Miuoshowi, złoty "Publiczności" - dziennikarce i prezenterce telewizyjnej Katarzynie Dowbor.

Złota statuetka w kategorii "Pasjonat" spoczęła w rękach prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka w okolicach Gdyni Beaty Potockiej, srebrna - doktora historii sztuki, badacza strat wojennych Mariusza Klareckiego, Brązowa trafiła do popularyzatora historii lokalnej Grzegorza Musidlaka. Złoty BohaterON Publiczności otrzymała również Beata Potocka.

W kategorii "Twórca" podwójne złoto (BohaterON i BohaterON Publiczności) przyznano autorce i reżyserce spektaklu "Ocalone" Agnieszce Przepiórskiej i Mai Kleczewskiej, srebrny - aktorowi i reżyserowi, autorowi słuchowisk radiowych w Polskim Radiu Białystok Maciejowi Mydlakowi, brązowy - operatorowi filmowemu Mirosławowi Basajowi.

Nagroda Specjalna BohaterON 2025 została przyznana Magdalenie Różczce za jej wieloletnie zaangażowania w działania na rzecz pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. W 2024 roku aktorka założyła Fundację Ukochani. Jej misją jest wspieranie dzieci w znalezieniu rodzin zastępczych oraz tworzenie miejsc, w których każde z nich może poczuć się bezpieczne.

Wśród nagrodzonych wcześniej BohaterONami są dziennikarze Polsat News. Małgorzata Ziętkiewcz w 2023 roku odebrała dwa Złote BohaterONy - pierwszego w kategorii dziennikarz, drugim był BohaterON publiczności.

Nagrody BohaterONy 2025 im. Powstańców Warszawskich zostały przyznane już po raz siódmy. To wyróżnienie, ustanowione przez organizatorów kampanii BohaterON, ma na celu uhonorowanie osób, firm i instytucji, które w szczególny sposób angażują się w promowanie wiedzy o historii Polski z lat 1918–1989 oraz w edukację historyczno-patriotyczną.

