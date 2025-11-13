Makabra koło Kłobucka. Znaleźli ciała 23-latki i noworodków

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie przedstawiła partnerowi zmarłej i jego matce zarzuty narażania 23-latki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania jej śmierci. - Oboje podejrzani zostali aresztowani - poinformował w czwartek Tomasz Ozimek, rzecznik tamtejszej Prokuratury Okręgowej.

Policja 4 listopada rano otrzymała zawiadomienie o zgonie młodej kobiety w jej miejscu zamieszkania - w miejscowości w powiecie kłobuckim (woj. śląskie). Decyzją prokuratora zwłoki kobiety zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie przeprowadzono sekcję zwłok.

Kłobuck. Przeszukali dom, znaleźli ciała. Dwie osoby zatrzymane

- Na podstawie wstępnych wyników sekcji zwłok stwierdzono, że przyczyną zgonu pokrzywdzonej były powikłania związane z przebytym porodem. W toku dalszych czynności procesowych w wyniku przeszukania domu kobiety ujawniono zwłoki noworodka oraz szczątki innego dziecka, które również zostały poddane sekcjom przez biegłych z zakresu medycyny sądowej - powiedział prok. Ozimek.

Drugie znalezione w domu zmarłe dziecko to również noworodek, ale urodzony znacznie wcześniej, na razie nie wiadomo kiedy - przekazał prokurator. Opinie o przyczynie zgonu dzieci biegli wydadzą po uzyskaniu wyników dodatkowych badań, m.in. genetycznych.

W związku z tą sprawą zatrzymani zostali 27-letni partner zmarłej i jego 56-letnia matka. Prokurator przedstawił im zarzuty narażania 23-letniej kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania jej śmierci poprzez znaczne opóźnienie wezwania pogotowia ratunkowego i zatajenie przed ratownikami medycznymi porodu.

Areszt po śmierci 23-latki. Śledczy obawiają się matactwa

Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw. Z uwagi na dobro śledztwa, które jest na wstępnym etapie, prokuratura nie ujawnia treści ich wyjaśnień.

Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator wystąpił do sądu o aresztowanie obojga podejrzanych, motywując to obawą matactwa. W czwartek Sąd Rejonowy w Częstochowie uwzględnił wniosek prokuratora i zgodził się na aresztowanie podejrzanych na trzy miesiące. Zarzucane im przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do pięciu lat.

