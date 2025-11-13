Kto zyska? Emerytury 2026 mogą zależeć od tych rozwiązań
Prezydent Karol Nawrocki skierował do prac w Sejmie swój projekt ustawy o emeryturach i rentach, nazywany "Godną emeryturą". Zakłada on, że każda waloryzacja tych świadczeń nie powinna być niższa niż 150 zł.
- Proponuję podchodzenie do waloryzacji, i w sposób procentowy, i kwotowy. To jest głównie głos w imieniu tych, którzy mają najniższe emerytury poniżej 3 tysięcy złotych - tłumaczył Karol Nawrocki w Sochaczewie, gdy podpisywał projekt ustawy i skierował go do prac w Sejmie.
By wszedł w życie, musi przejść pełną procedurę legislacyjną.
Proponowane zmiany w największym stopniu mają wspierać osoby z najniższymi świadczeniami. Dlatego też w uzasadnieniu projektu ustawy podkreślone zostało, że nowe zasady mają zagwarantować godną waloryzację, aby chronić realną siłę nabywczą najniższych świadczeń i zapobiegać sytuacji, w której podwyższenie świadczenia nie rekompensuje wzrostu cen.
Jak ma działać mechanizm waloryzacji?
Projekt dodaje do ustawy rozdział definiujący "kwotę minimalnego podwyższenia" (art. 94a) i reguluje, że suma ta, wynosząca 150 zł w 2026 roku, będzie corocznie waloryzowana.
Oznacza to, że najpierw obliczana będzie standardowa (procentowa) waloryzacja, a gdy jej wartość będzie mniejsza niż minimalne podwyższenie, świadczenie zostanie uzupełnione do tej kwoty. Projekt przewiduje też przegląd wskaźnika co trzy lata.
"Dzięki projektowi prezydenckiemu minimalna emerytura w 2026 roku wyniesie ponad 2000 zł i będzie co najmniej na poziomie ok. 2030 zł" - podano na oficjalnej stronie prezydenta RP.
Kto może stracić na proponowanych zmianach?
Projekt nie obniża nominalnie istniejących świadczeń, ale wprowadzenie gwarantowanej kwoty może mieć różne skutki pośrednie. Osoby z wyższymi emeryturami otrzymają waloryzację według dotychczasowych zasad i w relacji do najniższych świadczeń mogą zyskać mniej w ujęciu procentowym.
Ponadto każda dodatkowa regulacja gwarantująca wyższe minimalne podwyżki zwiększa presję na budżet i może ograniczać możliwości finansowania innych świadczeń lub reform.
Gwarantowanie minimalnej kwoty podwyższenia oznacza stałe obciążenie systemu ubezpieczeń społecznych i budżetu, jeśli waloryzacja procentowa będzie niska.
