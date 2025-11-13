- Proponuję podchodzenie do waloryzacji, i w sposób procentowy, i kwotowy. To jest głównie głos w imieniu tych, którzy mają najniższe emerytury poniżej 3 tysięcy złotych - tłumaczył Karol Nawrocki w Sochaczewie, gdy podpisywał projekt ustawy i skierował go do prac w Sejmie.

By wszedł w życie, musi przejść pełną procedurę legislacyjną.

Proponowane zmiany w największym stopniu mają wspierać osoby z najniższymi świadczeniami. Dlatego też w uzasadnieniu projektu ustawy podkreślone zostało, że nowe zasady mają zagwarantować godną waloryzację, aby chronić realną siłę nabywczą najniższych świadczeń i zapobiegać sytuacji, w której podwyższenie świadczenia nie rekompensuje wzrostu cen.

Jak ma działać mechanizm waloryzacji?

Projekt dodaje do ustawy rozdział definiujący "kwotę minimalnego podwyższenia" (art. 94a) i reguluje, że suma ta, wynosząca 150 zł w 2026 roku, będzie corocznie waloryzowana.

Oznacza to, że najpierw obliczana będzie standardowa (procentowa) waloryzacja, a gdy jej wartość będzie mniejsza niż minimalne podwyższenie, świadczenie zostanie uzupełnione do tej kwoty. Projekt przewiduje też przegląd wskaźnika co trzy lata.

ZOBACZ: ZUS niebawem przeliczy emerytury. Trzy powody, dla których można zyskać mniej

"Dzięki projektowi prezydenckiemu minimalna emerytura w 2026 roku wyniesie ponad 2000 zł i będzie co najmniej na poziomie ok. 2030 zł" - podano na oficjalnej stronie prezydenta RP.

Kto może stracić na proponowanych zmianach?

Projekt nie obniża nominalnie istniejących świadczeń, ale wprowadzenie gwarantowanej kwoty może mieć różne skutki pośrednie. Osoby z wyższymi emeryturami otrzymają waloryzację według dotychczasowych zasad i w relacji do najniższych świadczeń mogą zyskać mniej w ujęciu procentowym.

ZOBACZ: 100 proc. pensji na zwolnieniu lekarskim? W tych przypadkach Polacy mogą sporo zyskać

Ponadto każda dodatkowa regulacja gwarantująca wyższe minimalne podwyżki zwiększa presję na budżet i może ograniczać możliwości finansowania innych świadczeń lub reform.

Gwarantowanie minimalnej kwoty podwyższenia oznacza stałe obciążenie systemu ubezpieczeń społecznych i budżetu, jeśli waloryzacja procentowa będzie niska.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Energia ujarzmiona. "Szczerze o pieniądzach" odc. 298 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl