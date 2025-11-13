Instytut Roberta Kocha w oficjalnym komunikacie powiadomił o wykryciu dzikiego wirusa polio w trakcie rutynowego badania próbek ścieków.

"Odkrycia dokonano po ponad 30 latach od odnotowania ostatniego przypadku zakażenia dzikim wirusem polio w Niemczech" - podaje Reuters. Jak dodano, jest to pierwsze wykrycie wirusa od 2021 roku, gdy wprowadzono rutynowe testy ścieków.

Dziki wirus polio w Niemczech. Instytut o ryzyku dla mieszkańców

W informacji przekazanej agencji Reuters zaznaczono, że nie odnotowano żadnych zakażeń u ludzi. Instytucja podkreśliła, że ryzyko dla mieszkańców związane z jakąkolwiek formą wirusa polio jest "bardzo niskie".

Polio, znana także jako choroba Heinego-Medina, to choroba wirusowa. Wywoływana jest przez wirus polio, łatwo przenosi się z osoby na osobę i atakuje układ nerwowy, szczególnie nerwy w rdzeniu kręgowym i mózgu.

"Zachorować może każdy, kto nie był zaszczepiony, niezależnie od wieku, choć największy odsetek zachorowań dotyczy dzieci poniżej 5. roku życia" - wskazuje Ministerstwo Zdrowia. "Najcięższa postać choroby może w krótkim czasie prowadzić do porażenia mięśni, niewydolności oddechowej, a nawet zgonu" - dodano.

Cała Europa uznana jest za wolne do polio od 2002 roku. W ubiegły roku odnotowano polio łącznie 407 przypadków, dzika postać występuje rzadziej i tylko w Afganistanie i Pakistanie.

W listopadzie 2024 roku Główny Inspektor Sanitarny powiadomił, że w warszawskich ściekach wykryto obecność wirusa polio typu 2. Dr n. med. Paweł Grzesiowski podkreślił, że wykrycie wirusa nie świadczy o zachorowaniach wśród ludzi.

- Apelujemy do personelu medycznego oraz rodziców i opiekunów dzieci, które nie zostały zaszczepione lub nie ukończyły pełnego cyklu szczepień przeciw poliomyelitis, o uzupełnienie brakujących szczepień. Szczepienie jest nieodpłatne dla wszystkich osób do 19. roku życia. Szczepienia wykonywane są przy użyciu szczepionki inaktywowanej (IPV), która jest skuteczna i bezpieczna - podawał.

