Z ustaleń amerykańskiej wynika, że Donald Trump otrzymał specjalne raporty od sekretarza wojny Pete'a Hegsetha, przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Dana Caine'a oraz innych wysokich rangą ekspertów wojskowych. Strategie mają dotyczyć "nadchodzących dni".

Wenezuela zagrożona atakiem z USA. Donald Trump rozważa opcje

Przywódca USA nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ataku na tereny Wenezueli - przekazały CBS News anonimowe źródła. Rzecznicy Białego Domu nie wydali w tej sprawie żadnego komunikatu, natomiast przedstawiciel Pentagonu odmówił komentarza dla mediów.

Jak zauważyli reporterzy, "na początku tego tygodnia grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald Ford weszła w obszar kontrolowany przez Południowe Dowództwo USA". Organ ten jest podstawową jednostką bojową wykorzystywaną na Karaibach i w rejonie Ameryki Południowej.

Prezydent Trump oskarża w szczególności władze Wenezueli o wspieranie karteli narkotykowych i umożliwianie im godzenia w bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych.

Operacje amerykańskiej armii u wybrzeży. Dziesiątki ofiar wśród przemytników

Skierowanie lotniskowca, który może transportować do 90 samolotów bojowych i mieści ponad 4 tys. marynarzy, jest oceniane przez amerykańskie media jako dowód, że "coś się szykuje". Amerykańska flota uderzeniowa - jak tłumaczył rzecznik Pentagonu Sean Parnell - "wzmocni potencjał USA" w zakresie walki z przemytem substancji psychoaktywnych.

Kilka tygodni wcześniej dziennikarze CNN dowiedzieli się, że prezydent Stanów Zjednoczonych zlecił agencji CIA specjalną misję wywiadowczą. Celem było zdobycie jak największej ilości informacji o przemytnikach działających na terytorium USA.

Do tej pory - według danych przekazanych przez CNN - w atakach amerykańskiego wojska na łodzie przemytnicze zginęło co najmniej 80 osób. Jeden z ocalałych członków załogi został odesłany do Ekwadoru, po czym uwolniony przez tamtejsze władze z powodu braku dowodów na jego działalność przestępczą - przekazała CBS News.

W środę Pete Hegseth poruszył tę kwestię na szczycie obronnym w Fort Wayne w Indianie. - Moja rada dla zagranicznych organizacji terrorystycznych brzmi: nie wsiadajcie do łodzi - powiedział.

