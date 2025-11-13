Do niebezpiecznego zdarzenia, w wyniku którego ucierpiał policjant i osoba, którą próbowano uratować przed samobójstwem, doszło w czwartek przed godz. 14:00 w Gdańsku (woj. pomorskie).

"W trakcie działań, prowadzonych przy udziale strażaków, funkcjonariusze próbowali dostać się do wnętrza mieszkania, aby udzielić mężczyźnie pomocy. W pewnym momencie mężczyzna zaatakował jednego z interweniujących policjantów ostrym narzędziem tzw. piłą japońską, raniąc go w ramię" - przekazała w komunikacie dla Interii podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Postrzelenie mężczyzny w Gdańsku. Policja ratowała jego życie

Zaatakowany policjant - jak wyjaśniła rzeczniczka - w obliczu bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia swojego oraz innych osób był zmuszony użyć broni służbowej. Mężczyzna został ranny i przewieziony do szpitala, gdzie udzielana jest mu pomoc medyczna. Do szpitala trafił również raniony policjant. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - wyjaśniła Magdalena Ciska.

O sprawie poinformowała także policja pomorska w komunikacie przekazanym na platformie X. "Policjanci interweniowali w jednym z mieszkań wobec mężczyzny, który chciał targnąć się na swoje życie" - napisano. Nie są jednak podawane dodatkowe informacje.

