Nowy ambasador USA w Polsce zajął się pakietem Omnibus, który - według Komisji Europejskiej - uprości unijne przepisy, zwiększy konkurencyjność i uwolni dodatkowe zdolności inwestycyjne. Jak wskazano, dzięki Omnibusowi wyłączone z obowiązków sprawozdawczych w zakresie zrównoważonego rozwoju ma zostać nawet 80 proc. europejskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Bruksela szacuje, że przełoży się to na 6,3 mld euro oszczędności. KE nie ukrywa, iż środek ciężkości przeniesiony ma zostać na największe korporacje - łącznie z amerykańskimi. "Prawdopodobnie mają największy wpływ na ludzi i środowisko" - pada w uzasadnieniu.

Ambasador USA kontra unijna dyrektywa. "Trump uważnie obserwuje sytuację"

Amerykański ambasador ma jednak inne zdanie na wspomniany temat. W czwartek Tom Rose zwrócił się do polskich władz, by te sprzeciwiły się wprowadzeniu Omnibusa. W jego ocenie nowe regulacje będą miały katastrofalny wpływ na relacje biznesowe łączące UE ze Stanami Zjednoczonymi.

"Trudno wyobrazić sobie pojedynczy akt prawny, który byłby bardziej precyzyjnie wymierzony w zabijanie miejsc pracy, tłumienie innowacji i wywoływanie fali ucieczki amerykańskich firm z Europy niż unijny pakiet Omnibus dotyczący uproszczeń w obszarze zrównoważonego rozwoju" - przekonuje ambasador na platformie X.

Następnie przestrzegł, by "nie mieć wątpliwości", iż "prezydent Trump uważnie obserwuje sytuację". "Proponowana dyrektywa unijna zadałaby druzgocący cios wzrostowi gospodarczemu, zniszczyłaby inwestycje kapitałowe i wypchnęłaby amerykańskie firmy - najważniejszych partnerów inwestycyjnych Europy - poza ten rynek" - czytamy we wpisie ambasadora.

W możliwym sprzeciwie wobec nowego prawa ambasador upatruje dla naszego kraju szansę na europejskie przywództwo. "Podejmując rolę dumnego lidera i prowadząc bezkompromisowy, ogólnoeuropejski sprzeciw wobec tej biurokratycznej potworności, Polska może stanąć ramię w ramię z prezydentem Trumpem w obronie wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zdrowego rozsądku" - ocenia.

Jak nadmienił Rose, "Polska ma dziś wyjątkową szansę, aby wyjść na czoło europejskich liderów, prowadząc zdecydowaną, publiczną kampanię przeciwko tej destrukcyjnej unijnej legislacji".

Sikorski w "Gościu Wydarzeń": Relacje Polski z USA są doskonałe

O relacje polsko-amerykańskie w erze drugiej administracji Donalda Trumpa zapytany został szef MSZ Radosław Sikorski w czwartkowym "Gościu Wydarzeń". Wicepremier zapewnił, że te są bez zarzutu.

- Prowadzimy normalną dyplomację, spotykamy się, mamy nowego ambasadora. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi są doskonałe i akurat w tej sprawie nie widzę niezgody, więc po co szukać dziury w całym? - zapewniał minister spraw zagranicznych.

Prowadzący Piotr Witwicki spostrzegł, iż PiS wypomina rządzącym "na każdym kroku", że nie mają relacji z obecnymi władzami USA. - No tak nie mamy, że jestem w stałym dialogu z sekretarzem stanu Marco Rubio. Przecież widział pan i moje spotkania na Florydzie, i Waszyngtonie, i w Brukseli - odparł Sikorski, zapowiadając kolejne takie rozmowy.

