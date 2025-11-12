Zwolnienie Polski z Paktu Migracyjnego. Jest ruch Ministerstwa

Informacja o wniosku złożonym do Komisji Europejskiej pojawiła się w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

- Od miesięcy mówimy, że nie ma zgody na jakiekolwiek mechanizmy relokacji. Polska ponosi ogromne koszty ochrony granic Unii Europejskiej, jest pod presją migracyjną ze strony Białorusi i przyjęła uchodźców wojennych z Ukrainy. Co ważne, decyzja o możliwości złożenia takiego wniosku oznacza ochronę na wiele lat, nie tylko na rok. To zapowiadaliśmy i dotrzymaliśmy słowa - stwierdził minister Marcin Kierwiński.

"W nowym raporcie o sytuacji migracyjnej w Europie Bruksela zaliczyła Polskę do grupy krajów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji migracyjnej, co uprawnia nas do zwolnienia z tego zobowiązania" - napisano w komunikacie.

Jak czytamy w oświadczeniu resortu, "(Pakt migracyjny - red.) zakłada wsparcie państw bezpośrednio dotkniętych kryzysem migracyjnym przez pozostałych członków UE. Państwa członkowskie mają mieć wybór między przyjęciem relokowanych migrantów, wsparciem finansowym bądź pomocą w zabezpieczeniu granic wspieranych krajów. Pakt nie uwzględniał jednak wysiłku Polski, która strzeże bezpieczeństwa granicy UE z Białorusią i Rosją, a jednocześnie przyjęła licznych uchodźców wojennych z Ukrainy".

W grudniu Unia Europejska zdecyduje o ostatecznym kształcie Paktu. "Pomimo zwolnienia z mechanizmu solidarności Polska pozostaje krytyczna wobec tego rozwiązania. Negocjowanie tzw. wkładów solidarnościowych (relokacji migrantów, nakładów finansowych i wsparcia operacyjnego) spowoduje kolejne podziały we wspólnocie, których w dzisiejszych, niebezpiecznych czasach musimy unikać za wszelką cenę. Polska od dawna wspiera najbardziej dotknięte kryzysem migracyjnym kraje UE, bez dodatkowych, obowiązkowych mechanizmów" - dodano w oświadczeniu.

We wtorek Komisja Europejska poinformowała, że sześć państw Unii Europejskiej, w tym Polska, może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku relokacji migrantów.

"Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska zmagają się z poważną presją migracyjną i będą mogły wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach paktu migracyjnego" - poinformowano w komunikacie cytowanym przez Polską Agencję Prasową.

Każde z tych państw, jak podała KE, może wystąpić w tej sprawie do Rady UE (która zrzesza wszystkie państwa członkowskie).

"Tak, jak mówiłem, Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach Paktu Migracyjnego. Ani płacić za to. To już decyzja. Robimy, nie gadamy!" - skomentował premier Donald Tusk w serwisie X.

"Mamy to! Olbrzymi sukces polskiego rządu" - skomentował również wiceminister MSWiA Maciek Duszczyk. Jak przekazał, w trzech kryteriach solidarności zawartych w Pakcie Migracyjnym uwzględniono zarówno obecność w Polsce uchodźców wojennych z Ukrainy, jak i sytuację na granicy z Białorusią. "To w praktyce oznacza, że Polska jest zwolniona z solidarności na wiele, wiele lat" - podkreślił.

Informację przekazał również rzecznik rządu Adam Szłapka. "KE potwierdza: Polska będzie de facto zwolniona z relokacji w ramach paktu migracyjnego. Okazało się, że liczy się skuteczność a nie propaganda i strach. Dobry dzień dla Polski" - napisał.

