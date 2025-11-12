Żurek komentuje blokadę nominacji sędziów. "Mogę tylko przyklasnąć prezydentowi"

Waldemar Żurek poinformował, że kancelaria prezydenta do tej pory nie przesłała Ministerstwu Sprawiedliwości listy sędziów, którym Karol Nawrocki zablokował nominacje.

- Z moich informacji wynika, że w "zamrażarce" u prezydenta czekało około 100 kandydatów na stanowisko sędziego. Były to osoby, które przeszły konkurs przed tzw. neo KRS-em, czyli przed instytucją, która została wykluczona z sieci europejskiej krajowych rad sądownictwa, która jest także skutecznie kwestionowana przez polskich, legalnych sędziów europejskich trybunałów - przekazał minister.

- Chciałabym zobaczyć tę listę imiennie, kto jest na tej liście, komu pan prezydent odmówił nominacji. To jest dosyć istotne, bo wypowiedzi przedstawicieli kancelarii prezydenta wskazują moim zdaniem na pozamerytorycznie przesłanki odmowy - dodał.

Blokada nominacji i awansów dla sędziów. Żurek: Prezydent idzie na spór

Żurek podkreślił, że jednym z etapów powoływania nowych sędziów jest przeprowadzenie konkursu w KRS, podczas którego głos ma prawo także przedstawiciel prezydenta, a jej decyzję można zaskarżyć.

- Jeżeli te 46 osób przeszło przez "neo-KRS", a prezydent odmówił im dlatego, że była wadliwie ukształtowana KRS, no to mogę tylko przyklasnąć prezydentowi. Jeżeli natomiast są jakieś inne, pozakonstytucyjne przesłanki (…) to by było moim zdaniem działaniem sprzecznym z Konstytucją - przekazał.

Minister skomentował także jeden z punktów prezydenckiego oświadczenia dotyczący blokowania nominacji i awansów sędziów, którzy "słuchają złych podszeptów ministra Żurka". - Te złe podszepty przypominają mi wypowiedzi z dawno minionej epoki. Słyszeliśmy, jak przemawiał czasem Gomułka, bardzo mi się to nie podoba, bo to jest sprzeczne z naszą konstytucją. Powinna być współpraca władz i organów konstytucyjnych - ocenił.

- Jeżeli te przesłanki odmowy nominacji prezydenta okażą się pozaustawowe, pozakonstytucyjne, to widać, że prezydent idzie tutaj na jakiś rodzaj sporu, gdzie moim zdaniem może uzurpować sobie władzę, której nie przyznaje mu konstytucja - podsumował.

Prezydent odmówił nominacji sędziów. Rzecznik rządu: Uzurpacja

Wcześniej decyzję prezydenta skomentował również rzecznik rządu Adam Szłapka. - Sędziowie mają prawo do tego - i są na to orzeczenia zarówno polskich sądów jak i europejskich - żeby w formie orzeczenia kwestionować status innych sędziów. Są na to orzeczenia Trybunałów Europejskich, są na to orzeczenia polskich sądów - podkreślił.

- Więc to, co powiedział pan prezydent w swoim oświadczeniu, de facto jest próbą zakwestionowania konstytucyjnych zasad niezawisłości sędziów i niezależności sądów - stwierdził Szłapka.

Jak podkreślił, "władza sądownicza musi być w Polsce niezależna od innych władz". - Sędziowie są niezawiśli, sądy są niezależne. I próba kwestionowania tego jest po prostu uzurpacją i próbą podważenia, można powiedzieć, wymiaru sprawiedliwości w Polsce i pogłębieniem chaosu, który został zafundowany przez pana ministra Zbigniewa Ziobro, poprzednią większość parlamentarną i pana prezydenta Andrzeja Dudę - zaznaczył Szłapka.

