Zbigniew Ziobro w programie "Gość Wydarzeń"

W środowym "Gościu Wydarzeń" Piotr Witwicki porozmawia z byłym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą. Nie zabraknie pytań o jego plany w kontekście decyzji o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do prokuratury. Transmisja od 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Mężczyzna w ciemnym garniturze i czerwonym krawacie siedzi w studiu telewizyjnym. Tło stanowi ekran z nocnym widokiem na miasto.
Zbigniew Ziobro w "Gościu Wydarzeń"

Drugim gościem programu będzie adwokat dr Marcin Mamiński (Akademia Nauk Stosowanych).

 

ps / polsatnews.pl
