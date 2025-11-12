Zbigniew Ziobro w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
W środowym "Gościu Wydarzeń" Piotr Witwicki porozmawia z byłym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą. Nie zabraknie pytań o jego plany w kontekście decyzji o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do prokuratury. Transmisja od 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Zbigniew Ziobro w "Gościu Wydarzeń"
Drugim gościem programu będzie adwokat dr Marcin Mamiński (Akademia Nauk Stosowanych).
Więcej odcinków "Gościa Wydarzeń" znajdziecie TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej