Zbigniew Ziobro w programie "Gość Wydarzeń"

W środowym "Gościu Wydarzeń" Piotr Witwicki porozmawia z byłym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą. Nie zabraknie pytań o jego plany w kontekście decyzji o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do prokuratury. Transmisja od 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.