Uczeń zaatakował nauczycielkę w trakcie lekcji. Kobieta trafiła do szpitala

Polska

W jednym z toruńskich liceów doszło do brutalnego ataku na nauczycielkę. 18-letni uczeń miał kilkukrotnie uderzyć 62-letnią kobietę podczas lekcji informatyki. Poszkodowana z urazem głowy i rozciętą wargą została przewieziona do szpitala.

Sala lekcyjna z ławkami szkolnymi i fragmentem policyjnej taśmy z napisem POLICJA.
Zdj. ilustracyjne Pixabay
Policja interweniowała w Toruńskim Liceum Ogólnokształcącym po ataku ucznia na nauczycielkę

Jak informuje Polskie Radio Pomorza i Kujaw, do zdarzenia doszło w środę około godziny 9:00 w Toruńskim Liceum Ogólnokształcącym, będącym szkołą niepubliczną. 

Atak w toruńskim liceum. 62-letnia nauczycielka z obrażeniami głowy

Według ustaleń policji nauczycielka miała zwrócić uwagę uczniowi na nieprawidłowo wykonaną część zadania. Wówczas 18-latek wpadł w złość i kilkukrotnie ją uderzył.

 

- Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala w stanie niezagrażającym życiu. Policjanci zatrzymali 18-latka w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej - przekazała w rozmowie z TVP Bydgoszcz asp. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji.

 

ZOBACZ: Włochy. Oświadczyny podczas lekcji. Nauczyciel poprosił o rękę nauczycielkę

 

Sprawca jest uczniem trzeciej klasy. Policja prowadzi postępowanie, które ma ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Pokrzywdzona miała doznać urazu głowy i rozcięcia wargi. 

 

Toruńskie Liceum Ogólnokształcące, w którym doszło do ataku, na swojej stronie internetowej przedstawia się jako "miejsce przyjazne i doświadczone w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności ze spektrum autyzmu".

 

Dyrekcja szkoły nie skomentowała jeszcze incydentu.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Niebezpieczna moda w Polsce. Do szpitala trafiają dziesiątki podtrutych osób
Agata Sucharska / aas. / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AGRESJAATAK NA NAUCZYCIELKĘLICEUMPOBICIEPOLICJAPOLSKASZKOŁATORUŃUCZEŃ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 