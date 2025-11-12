Jak informuje Polskie Radio Pomorza i Kujaw, do zdarzenia doszło w środę około godziny 9:00 w Toruńskim Liceum Ogólnokształcącym, będącym szkołą niepubliczną.

Atak w toruńskim liceum. 62-letnia nauczycielka z obrażeniami głowy

Według ustaleń policji nauczycielka miała zwrócić uwagę uczniowi na nieprawidłowo wykonaną część zadania. Wówczas 18-latek wpadł w złość i kilkukrotnie ją uderzył.

- Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala w stanie niezagrażającym życiu. Policjanci zatrzymali 18-latka w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej - przekazała w rozmowie z TVP Bydgoszcz asp. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji.

Sprawca jest uczniem trzeciej klasy. Policja prowadzi postępowanie, które ma ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Pokrzywdzona miała doznać urazu głowy i rozcięcia wargi.

Toruńskie Liceum Ogólnokształcące, w którym doszło do ataku, na swojej stronie internetowej przedstawia się jako "miejsce przyjazne i doświadczone w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności ze spektrum autyzmu".

Dyrekcja szkoły nie skomentowała jeszcze incydentu.

