"Tusk był ścigany przeze mnie". Ziobro o podejrzeniu korupcji premiera
- Donald Tusk i jego najbliższe otoczenie, był ścigany przeze mnie -powiedział Zbigniew Ziobro w programie "Gość Wydarzeń". Były minister sprawiedliwości twierdzi, że szef rządu był podejrzewany o przestępstwa korupcyjne i przyjmowanie łapówek "na wielką skalę".
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził w programie "Gość Wydarzeń", że w przeszłości prowadzone były postępowania dotyczące Donalda Tuska i jego najbliższego otoczenia. Jak podkreślił, "opinia publiczna nie wie o wszystkich sprawach", które miały dotyczyć podejrzeń korupcyjnych i łapówkarstwa na wielką skalę.
Ziobro przypomniał także, że sprawa Sławomira Nowaka - byłego szefa gabinetu politycznego Donalda Tuska - zakończyła się aresztowaniem polityka w ramach śledztwa, które nadzorował.
- My, w odróżnieniu od Donalda Tuska, nie wkraczaliśmy do jego domu i nie wyważaliśmy drzwi. Prowadziliśmy postępowanie w sposób rozsądny, mając świadomość, że niektórzy mogą składać fałszywe zeznania, by uzyskać np. status świadka koronnego - zaznaczył.
Artykuł jest aktualizowany.
