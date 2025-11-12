"Tusk był ścigany przeze mnie". Ziobro o podejrzeniu korupcji premiera

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził w programie "Gość Wydarzeń", że w przeszłości prowadzone były postępowania dotyczące Donalda Tuska i jego najbliższego otoczenia. Jak podkreślił, "opinia publiczna nie wie o wszystkich sprawach", które miały dotyczyć podejrzeń korupcyjnych i łapówkarstwa na wielką skalę.

Ziobro przypomniał także, że sprawa Sławomira Nowaka - byłego szefa gabinetu politycznego Donalda Tuska - zakończyła się aresztowaniem polityka w ramach śledztwa, które nadzorował.

- My, w odróżnieniu od Donalda Tuska, nie wkraczaliśmy do jego domu i nie wyważaliśmy drzwi. Prowadziliśmy postępowanie w sposób rozsądny, mając świadomość, że niektórzy mogą składać fałszywe zeznania, by uzyskać np. status świadka koronnego - zaznaczył.

Artykuł jest aktualizowany.

