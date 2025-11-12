Tragiczny finał polowania na Lubelszczyźnie. 68-latek śmiertelnie postrzelony

W miejscowości Milejów w województwie lubelskim doszło do śmiertelnego postrzelenia 68-latka, który brał udział w polowaniu. Do sprawy został zatrzymany 50-letni mężczyzna, również myśliwy. Służby ustalają przebieg wydarzeń.

Podczas polowania na Lubelszczyźnie doszło do śmiertelnego postrzelenia

- We wtorek w miejscowości Milejów doszło do postrzelenia 68-letniego mężczyzny. Do sprawy został zatrzymany 50-letni mieszkaniec powiatu łęczyckiego. Jest za wcześnie, by mówić o okolicznościach tego zdarzenia - powiedziała w rozmowie z polsatnews.pl asp. szt. Magdalena Krasna z KPP w Łęcznej.

Śmiertelne postrzelenie na polowaniu. Nie żyje 68-latek

Obaj mężczyźni się znali, byli we wspólnej grupie myśliwych biorących udział w polowaniu. Policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

 

Prokurator Jolanta Dębiec potwierdziła, że prokuratura zajmuje się sprawą śmiertelnego postrzelenia. W czwartek zostaną przekazane pierwsze szczegóły na temat okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest wstępnie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

 

- Trwają czynności zmierzające do utrwalenia, zabezpieczenia śladów, dowodów przestępstwa. Na czwartek zaplanowano wszczęcie w tej sprawie śledztwa, które określi kierunek zakres prowadzonego postępowania. Prokurator wykona też z zatrzymanym czynności w tej sprawie - przekazała polsatnews.pl Dębiec.

 

Na piątek 14 listopada zaplanowana jest sekcja zwłok 68-latka.

 

