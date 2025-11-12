Do zdarzenia doszło we wtorek tuż za polsko-niemiecką granicą, po niemieckiej stronie autostrady, w rejonie przejścia granicznego Jędrzychowice–Ludwigsdorf.

W wypadku uczestniczyły trzy samochody osobowe, którymi podróżowało łącznie sześć osób - wszyscy byli obywatelami Polski. Na miejsce jako pierwsi dotarli strażacy z polskiej strony, którzy natychmiast rozpoczęli udzielanie pomocy poszkodowanym.

48-letni kierowca, będący sprawcą zdarzenia, poniósł śmierć na miejscu. Kolejna osoba - 39-letni mężczyzna - w stanie ciężkim została przetransportowana niemieckim śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Dreźnie. Trzecia uczestniczka wypadku, 39-letnia kobieta, doznała mniej poważnych obrażeń.

Wypadek na granicy polsko-niemieckiej. "Siła uderzenia wywołała efekt domina"

Jak informuje portal lubanski.eu, przyczyną wypadku było najprawdopodobniej najechanie przez jedno z aut z dużą prędkością na koniec korka, który utworzył się na moście nad Nysą Łużycką. Siła uderzenia wywołała efekt domina, doprowadzając do zderzenia trzech pojazdów.

Na miejscu zdarzenia pracowały zarówno polskie, jak i niemieckie służby ratownicze. Wypadek spowodował całkowite zablokowanie ruchu w kierunku Niemiec na kilka godzin, co doprowadziło do poważnych utrudnień i konieczności wyznaczenia objazdów. Dokładne okoliczności tragedii ustala niemiecka policja.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu zaapelowała do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. "Zachowujmy bezpieczną prędkość, dostosowujmy jazdę do warunków pogodowych i bądźmy szczególnie uważni w rejonie przejść granicznych oraz autostrad" - wezwano w komunikacie.

