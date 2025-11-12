"Udaje cwaniaka i chojraka", "tchórz i fujara". Starcie w studiu ws. Zbigniewa Ziobry
- Pan Ziobro powinien spojrzeć w lustro i dokładnie zobaczyć to, o czym mówi. Jest zwykłym tchórzem i fujarą - powiedział na antenie Polsat News poseł Piotr Borys z KO. W najnowszym wydaniu "Debaty Gozdyry" politycy skomentowali wyjazd byłego szefa MS na Węgry oraz kolejne decyzje prokuratury i Sejmu o uchyleniu mu immunitetu. - Udaje cwaniaka i chojraka - oceniła Barbara Oliwiecka (Polska 2050).
W programie "Debata Gozdyry" w Polsat News nie zabrakło komentarzy i słów pod adresem Zbigniewa Ziobry. Politycy obecni w studiu skomentowali jego nieobecność w Polsce i serię zarzutów, które doprowadziły do zdjęcia mu immunitetu.
- Są fujarami do kwadratu - przypomniała Agnieszka Gozdyra słowa Zbigniewa Ziobry ze środowego "Gościa Wydarzeń", w którym wiceprezes PiS wziął udział. Były szef MS odnosił się w ten sposób do obecnej koalicji rządzącej.
- Myślę, że pan Ziobro powinien spojrzeć w lustro i dokładnie zobaczyć to, o czym mówi. Zdjęto mu 26 razy immunitet w sprawie zarzutów karnych, była zgoda na areszt. Zresztą, co do większości zarzutów, nawet Konfederacja poparła wnioski o jego uchylenie - mówił Piotr Borys. Poseł Koalicji Obywatelskiej stwierdził wprost, że "Ziobro jest zwykłym tchórzem i fujarą".
Z kolei Marek Szewczyk z Konfederacji przypomniał, że Ziobro - mimo ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy - nie doprowadził do żadnych realnych działań wobec Donalda Tuska. - Buńczuczne hasła o "niebaniu się Tuska", o "fujarach" i "miękiszonach" były głośno krzyczane. Dziś widać jednak, że strach ma wielkie oczy. Zbigniew Ziobro wylądował na Węgrzech - mówił.
"Udaje cwaniaka i chojraka". Posłanka uderza w działania Ziobry
Szewczyk podkreślił, że prawdziwym wzorem odwagi pozostają ludzie tacy jak Witold Pilecki i August Emil Fieldorf "Nil", którzy w najtrudniejszych czasach nie opuścili kraju. - Prawa strona lubi mówić o Ziobrze jak o szeryfie. Tymczasem ten "szeryf" przez osiem lat miał w rękach prokuraturę i sądy, a nie postawił ani jednego aktu oskarżenia wobec Donalda Tuska - dodał.
Zdaniem Szewczyka, były prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, zapytany, dlaczego nie postawiono zarzutów premierowi, odpowiedział, że "to nie jest pytanie do niego". - Gdyby to od niego zależało, Donald Tusk nie tylko miałby zarzuty, ale siedziałby w więzieniu - zapewniał Szewczyk. - Kto więc rozwijał nad Tuskiem parasol ochronny - Ziobro czy Kaczyński? - pytał poseł Konfederacji.
Barbara Oliwiecka (Polska 2050) stwierdziła, że były minister sprawiedliwości powinien stawić się w prokuraturze, zamiast uciekać. – Gdyby Ziobro zachował się odważnie jak Daniel Obajtek, mógłby pokazać, że zarzuty nie są mocne i nie ma podstaw do aresztu. Ale on chowa się pod spódnicą Orbana, udaje cwaniaka i chojraka, a w rzeczywistości okazał się wielkim tchórzem - oceniła w programie.
