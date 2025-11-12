Romanowski składa zawiadomienie na Żurka. "Działalność obcego wywiadu"

W środę rano były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski poinformował na platformie X o "złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 130 § 9 k.k. przez Waldemara Żurka (oraz inne osoby): udział w działalności obcego wywiadu poprzez dezinformację uderzającą w ustrój RP".

"To jeden z najpoważniejszych przepisów w polskim prawie – dotyczy działalności na rzecz obcego wywiadu poprzez prowadzenie dezinformacji uderzającej w ustrój RP i organy państwa. Minimalna kara: 8 lat, maksymalna: 30 lat więzienia" - czytamy.

Polityk, który przebywa na Węgrzech stwierdził, że zdecydował się na złożenie zawiadomienia, "bo skala powiązań i zbieżności działań jest zbyt poważna, aby ją ignorować".

Sprawa Marcina Romanowskiego. Azyl polityczny na Węgrzech

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa na początku grudnia ubiegłego roku roku zgodził się na trzymiesięczny areszt dla podejrzanego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Polityk wyjechał jednak na Węgry, gdzie uzyskał azyl polityczny.

Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz manipulowanie konkursami na środki z tego funduszu.

Pierwotnie prokuratura przedstawiła Romanowskiemu 11 zarzutów. W tej sprawie Sejm 12 lipca (a 2 października 2024 roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, którego poseł PiS jest jednym z delegatów) wyraził zgodę na pociągnięcie Romanowskiego do odpowiedzialności karnej i jego areszt.

W marcu tego roku prokuratura zwróciła się z kolejnym wnioskiem o uchylenie immunitetu byłemu wiceszefowi MS - było to konieczne ze względu na nowe osiem zarzutów, które prokuratura chce postawić Romanowskiemu. W związku z tym w lutym Sejm ponownie uchylił Romanowskiemu immunitet.

