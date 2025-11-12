Polityczna burza w Ukrainie. Były prezydent żąda dymisji władz

- Ukraina pogrążyła się w niebezpiecznej burzy politycznej. Ten narastający kryzys wymaga natychmiastowej reakcji - twierdzi Petro Poroszenko. Były prezydent Ukrainy, na tle skandalu korupcyjnego na najwyższych szczeblach władz państwowych, wezwał rząd do dymisji i utworzenia nowej koalicji rządzącej.

Petro Poroszenko wzywa do dymisji rządu Ukrainy

Oświadczenie lidera partii Europejska Solidarność pojawiło się na oficjalnej stronie partii. Petro Poroszenko mówi w nim o "niebezpiecznej burzy politycznej" w Ukrainie, która musi się zakończyć dymisjami.

 

- Ten narastający kryzys wymaga natychmiastowej reakcji i zjednoczenia wszystkich zdrowych sił społecznych. W całej naszej historii, w najtrudniejszych czasach, to parlament brał odpowiedzialność i stawał w obronie konstytucji i państwowości - stwierdził.

 

- Dziś posłowie z różnych frakcji mają szansę podjąć historyczny krok - powstrzymać chaos niszczący kraj i przywrócić Ukraińcom poczucie sprawiedliwości. Dlatego Europejska Solidarność inicjuje dymisję gabinetu ministrów - dodał.

Ukraina. Były prezydent o "skompromitowanym rządzie"

Zdaniem byłego ukraińskiego przywódcy kraj mierzy się z trzema poważnymi problemami, które mogą doprowadzić do jego upadku. Oprócz obrony przed rosyjską agresją i niemożności przeprowadzenia wyborów, pojawiają się także problemy z kontrolą nad władzą wykonawczą.

 

ZOBACZ: Dymisja w ukraińskim rządzie. Minister z apelem do Zełenskiego

 

- Skompromitowany rząd musi podać się do dymisji, a parlament musi utworzyć nową koalicję. Ta z kolei powoła rząd, nie według kryteriów osobistej lojalności czy przynależności politycznej, ale na podstawie profesjonalizmu, patriotyzmu i odpowiedzialności. Rząd zdolny do stawienia czoła wyzwaniom stojącym przed państwem - mówił lider największej partii opozycyjnej.

Afera korupcyjna w ukraińskiej energetyce. Wstrząs w rządowych ławach

We wtorek Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) poinformowało o postawieniu zarzutów siedmiu osobom, w tym pracownikom administracji ukraińskiego rządu i współpracownikowi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Tymurowi Mindiczowi.

 

Działania to wynik śledztwa, w którym wykryto działanie zorganizowanej grupy w państwowym przedsiębiorstwie Enerhoatom, której członkowie dopuszczali się działań korupcyjnych na dużą skalę.

 

Jak przekazano, pieniądze pozyskane z procederu miały być "prane" w biurze należącym do rodziny byłego ukraińskiego posła Andrija Derkacza.

 

