Uroczyste przekazanie drukarki hitem sieci. Policjanci usunęli zdjęcie

KPP w Gnieźnie pochwaliła się kilka dni temu nowym sprzętem, który trafił na posterunek policji w Trzemesznie. Nie był to jednak nowy radiowóz, a drukarka. "Ułatwi codzienną pracę funkcjonariuszy i wpłynie na zapewnienie dobrego poziomu obsługi interesantów" - poinformowano.

Z pozoru zwykłe zdjęcie stało się hitem sieci do tego stopnia, że po wpisaniu na Facebooku hasła "KPP Gniezno" wyszukiwarka od razu dodaje sugerowaną propozycję "KPP Gniezno drukarka".

Drukarka hitem sieci. Policjanci usunęli zdjęcie

Policja w Gnieźnie po czasie usunęła zdjęcie i opis, odmówiła także komentarza redakcji "Wydarzeń".

- Mieliśmy czyste intencje. Policja zwróciła się z wnioskiem, to go zrealizowaliśmy - powiedział burmistrz Trzemeszna Kacper Lipiński, uchwycony na zdjęciu razem z miejscowym komendantem i ... drukarką.

Koszt drukarki, która ma usprawnić działanie policji to 940 złotych, a słynne już zdjęcie obejrzały miliony internautów.

- Internauci jeńców nie biorą, widać to po komentarzach. Jeśli dla komendy wydarzeniem jest to, że dostaje podstawowe narzędzie do pracy, jest powodem do dumy to znaczy, że coś poszło nie tak - tłumaczy dla "Wydarzeń" dr Agnieszka Całek z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"To jest poniżające dla funkcjonariuszy"

Na wielu profilach w mediach społecznościowych pojawiło się usunięte przez policjantów zdjęcie, które zyskało nowe życie. Oprócz ironicznych wpisów, pojawiły się też inne, wskazujące na niedofinansowanie służb.

Jeden z internautów napisał, że przekazanie drukarki się nie liczy, bo "nie było księdza i przecinania wstęgi". "Wydarzenie stulecia. Teraz jeszcze niech wójt zrobi imprezę i zabawę taneczną dla całej gminy" - skomentował inny użytkownik.

"To jest poniżające dla funkcjonariuszy, żeby coś tak podstawowego na wyposażeniu jak drukarka była powodem do publicznego świętowania przekazania na potrzeby komendy" - zwróciła uwagę jedna z komentujących.

- Możemy się chwalić wtedy, kiedy gest jest adekwatny do komunikatu. Jeśli gest jest mało istotny, to jest odbierany jako autopromocja czyli możemy zapytać: kto komu pomaga? Samorządowcy policji czy policja poprawia wizerunek administracji? - powiedział dr Marcin Leszczyński z Katedry Ekonomii Informacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

A mieszkańcy Trzemeszna zastanawiają się, czy skoro jest już drukarka, to wciąż nie wiadomo, czy na komendzie mają do niej papier.

