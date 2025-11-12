Chwilę po godzinie 15 w mediach społecznościowych opublikowane zostało oświadczenie partii Razem dotyczące poseł Pauliny Matysiak.

Poinformowano w nim, że zarząd krajowy zdecydował o "jednogłośnym skreśleniu z listy członkiń".

"Paulina Matysiak od dłuższego czasu nie uzgadniała swoich działań i nie współpracowała z partią. Liczne próby włączenia jej w prace Razem i koła poselskiego okazały się nieskuteczne. W takiej sytuacji dalsza polityczna współpraca w ramach jednego ugrupowania jest niemożliwa" - napisano.

Polityczny przyszłość Pauliny Matysiak. Władze partii podjęły decyzję

W komunikacie podziękowano parlamentarzystce za współpracę, podkreślając możliwość dalszych działań m.in. w zakresie spraw transportowych.

"W Razem umówiliśmy się jednak na budowę alternatywy dla PO-PiSu. W wielu przypadkach działania Pauliny Matysiak nie uwzględniały tej strategii i stojących za nią wartości Razem" - wyjaśniono.

"Rok temu grupa polityczek próbowała swoimi indywidualnymi decyzjami zapisać Razem do bloku Tuska. Nie pozwoliliśmy na to. Razem nie zapisze się też do drugiego z tych szkodliwych dla Polski obozów" - dodano.

Konsekwencje działań Pauliny Matysiak

Paulina Matysiak już wcześniej spotykała się z restrykcjami ze strony klubu w związku z nieuzgodnioną z ugrupowaniem współpracą z posłem PiS Marcinem Horałą, z którym tworzyła projekt "Tak dla Rozwoju", związany z CPK. W czerwcu ubiegłego roku zawieszono ją w prawach członka Razem.

Prezydium klubu parlamentarnego Lewicy, do którego należało wówczas ugrupowanie, zadecydowało ponadto o zawieszeniu jej w prawach członka na trzy miesiące. Powodem miało być "działanie niezgodne z interesem klubu".

Matysiak korzystała również z usług związanego z PiS-em mec. Roberta Lewandowskiego, który reprezentował ją podczas sporu z firmą Newag. Adwokat związany z Ordo Iuris znany jest m.in. ze współpracy z Marcinem Romanowskim, czy Zbigniewem Ziobrą.

