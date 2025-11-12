Nie chcą inwestycji zięcia Trumpa. Wielki protest w Belgradzie
Tysiące ludzi utworzyło w stolicy Serbii "żywą tarczę", która otoczyła budynek Sztabu Generalnego. Gmach został zniszczony w 1999 roku podczas bombardowań Belgradu. Protest był wyrazem sprzeciwu przed planowaną przebudową budynku na luksusowy kompleks przez firmę Jareda Kushnera, zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa.
Demonstranci biorący udział we wtorkowym proteście, zorganizowanym przez grupy studentów, wytyczyli czerwoną linię, otaczając zniszczone podczas bombardowań NATO budynki w centrum Belgradu. "To ostrzeżenie, że wszyscy razem będziemy ich bronić" - powiedział jeden ze studentów.
"Będziemy żywą tarczą" - zapowiedział uczestnik protestu, cytowany przez agencję Associated Press.
"Nasze żądania to zniesienie ustawy dotyczącej kompleksu i działki Sztabu Generalnego, unieważnienie bezprawnej decyzji rządu i przywrócenie siedzibie Sztabowi Generalnemu statusu dobra kultury" - powiedział jeden ze studentów w przemówieniu do zgromadzonych.
Serbia. Parlament zdecydował ws. budynku Sztabu Generalnego
Serbski parlament przyjął w piątek ustawę, która ma przyspieszyć budowę luksusowego kompleksu hotelowo-biurowego. Zgodnie z dokumentem wszystkie procedury związane z realizacją projektu uznaje się za pilne.
W uzasadnieniu, zaproponowanym przez 110 posłów, stwierdzono, że budynki sztabu zostały poważnie uszkodzone podczas bombardowań i że ich użytkowanie jest niemożliwe. Stwierdzono, że projekt rewitalizacji kompleksu leży w interesie społeczeństwa i ma znaczenie dla rozwoju gospodarczego Serbii.
Umowa z firmą Kushnera. Inwestycja w Belgradzie
W maju 2024 roku rząd Serbii podpisał z firmą Kushnera umowę na rewitalizację kompleksu Sztabu Generalnego, która obejmuje dzierżawę terenu na 99 lat. Dziennik "New York Times" ogłosił w marcu, że inwestycja - w ramach której planuje się budowę hotelu i powierzchni biurowych - jest warta 500 mln dolarów, a zgodnie z proponowaną umową państwo serbskie powinno otrzymać 22 proc. zysków.
Firma Kushnera zobowiązała się również do budowy pomnika na terenie kompleksu, który będzie upamiętniać wszystkie ofiary bombardowań NATO. W 1999 r. samoloty Sojuszu dwukrotnie zbombardowały budynek Sztabu Generalnego.
Projekt od miesięcy wywołuje w Serbii wiele kontrowersji, a jego przeciwnicy uważają, że zniszczona siedziba Sztabu jest hołdem dla ofiar bombardowań oraz pomnikiem modernistycznej architektury z czasów Jugosławii.
