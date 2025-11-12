Demonstranci biorący udział we wtorkowym proteście, zorganizowanym przez grupy studentów, wytyczyli czerwoną linię, otaczając zniszczone podczas bombardowań NATO budynki w centrum Belgradu. "To ostrzeżenie, że wszyscy razem będziemy ich bronić" - powiedział jeden ze studentów.

"Będziemy żywą tarczą" - zapowiedział uczestnik protestu, cytowany przez agencję Associated Press.

"Nasze żądania to zniesienie ustawy dotyczącej kompleksu i działki Sztabu Generalnego, unieważnienie bezprawnej decyzji rządu i przywrócenie siedzibie Sztabowi Generalnemu statusu dobra kultury" - powiedział jeden ze studentów w przemówieniu do zgromadzonych.

Serbia. Parlament zdecydował ws. budynku Sztabu Generalnego

Serbski parlament przyjął w piątek ustawę, która ma przyspieszyć budowę luksusowego kompleksu hotelowo-biurowego. Zgodnie z dokumentem wszystkie procedury związane z realizacją projektu uznaje się za pilne.

W uzasadnieniu, zaproponowanym przez 110 posłów, stwierdzono, że budynki sztabu zostały poważnie uszkodzone podczas bombardowań i że ich użytkowanie jest niemożliwe. Stwierdzono, że projekt rewitalizacji kompleksu leży w interesie społeczeństwa i ma znaczenie dla rozwoju gospodarczego Serbii.

Umowa z firmą Kushnera. Inwestycja w Belgradzie

W maju 2024 roku rząd Serbii podpisał z firmą Kushnera umowę na rewitalizację kompleksu Sztabu Generalnego, która obejmuje dzierżawę terenu na 99 lat. Dziennik "New York Times" ogłosił w marcu, że inwestycja - w ramach której planuje się budowę hotelu i powierzchni biurowych - jest warta 500 mln dolarów, a zgodnie z proponowaną umową państwo serbskie powinno otrzymać 22 proc. zysków.

Firma Kushnera zobowiązała się również do budowy pomnika na terenie kompleksu, który będzie upamiętniać wszystkie ofiary bombardowań NATO. W 1999 r. samoloty Sojuszu dwukrotnie zbombardowały budynek Sztabu Generalnego.

Projekt od miesięcy wywołuje w Serbii wiele kontrowersji, a jego przeciwnicy uważają, że zniszczona siedziba Sztabu jest hołdem dla ofiar bombardowań oraz pomnikiem modernistycznej architektury z czasów Jugosławii.

