We wtorek telewizja Pink TV wyemitowała wywiad z prezydentem Serbii Aleksandrem Vuciciem. Polityk mówił w nim m.in. na temat ewentualnego konfliktu zbrojnego w Europie. Serbski przywódca stwierdził, że jego kraj znajduje się "między młotem a kowadłem".

- Analizując fakty, dochodzę do wniosku, że wojna między Europą a Rosją staje się coraz bardziej oczywista - mówił, dodając, że zadaniem serbskiego rządu jest wzmacnianie armii i dozbrajanie.

Rosja. Kreml o militarnej atmosferze w Europie

Na słowa serbskiego prezydenta zareagował Dmitrij Pieskow. Rzecznik prasowy Władimira Putina podkreślił, że w Europie panuje atmosfera militarystyczna. Stwierdził także, że Federacja Rosyjska zdaje sobie sprawę z agresywnych planów krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Zawsze zdawaliśmy sobie sprawę, że takie niebezpieczeństwo istnieje, dlatego zawczasu podjęliśmy wszelkie działania, aby zadbać o nasze interesy i bezpieczeństwo - podkreślił Pieskow

.

Jako przykład kraju, który aktywnie przygotowuje się do konfrontacji militarnej wskazał Polskę.

- Próbują wycisnąć jeszcze więcej ze swoich budżetów wojskowych. Niektóre kraje, takie jak Polska, osiągnęły prawie 5 procent. Inne kraje podążają tą drogą, mimo, że niszczy to ich gospodarki - wyjaśnił.

