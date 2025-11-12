Kreml o przygotowaniach NATO do wojny. Dmitrij Pieskow wskazał na Polskę
- Zawsze zdawaliśmy sobie sprawę, że takie niebezpieczeństwo (agresji NATO - red.) istnieje, dlatego zawczasu podjęliśmy wszelkie działania - stwierdził Dmitrij Pieskow. Kremlowski sekretarz prasowy odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Serbii, który stwierdził, że europejskie kraje przygotowują się do wojny z Rosją.
We wtorek telewizja Pink TV wyemitowała wywiad z prezydentem Serbii Aleksandrem Vuciciem. Polityk mówił w nim m.in. na temat ewentualnego konfliktu zbrojnego w Europie. Serbski przywódca stwierdził, że jego kraj znajduje się "między młotem a kowadłem".
- Analizując fakty, dochodzę do wniosku, że wojna między Europą a Rosją staje się coraz bardziej oczywista - mówił, dodając, że zadaniem serbskiego rządu jest wzmacnianie armii i dozbrajanie.
Rosja. Kreml o militarnej atmosferze w Europie
Na słowa serbskiego prezydenta zareagował Dmitrij Pieskow. Rzecznik prasowy Władimira Putina podkreślił, że w Europie panuje atmosfera militarystyczna. Stwierdził także, że Federacja Rosyjska zdaje sobie sprawę z agresywnych planów krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego.
- Zawsze zdawaliśmy sobie sprawę, że takie niebezpieczeństwo istnieje, dlatego zawczasu podjęliśmy wszelkie działania, aby zadbać o nasze interesy i bezpieczeństwo - podkreślił Pieskow
.
Jako przykład kraju, który aktywnie przygotowuje się do konfrontacji militarnej wskazał Polskę.
- Próbują wycisnąć jeszcze więcej ze swoich budżetów wojskowych. Niektóre kraje, takie jak Polska, osiągnęły prawie 5 procent. Inne kraje podążają tą drogą, mimo, że niszczy to ich gospodarki - wyjaśnił.
