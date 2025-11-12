Katastrofa tureckiego samolotu w Gruzji. Poinformowano o śmierci 20 żołnierzy

Świat

Ministerstwo obrony Turcji poinformowało w środę rano, że 20 żołnierzy zginęło w katastrofie tureckiego wojskowego samolotu transportowego, który rozbił się we wtorek w Gruzji.

Strażacy w nocy przy pojazdach ratowniczych z migającymi światłami, wskazujący na miejsce zdarzenia.
PAP/EPA/MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
Służby ratownicze na miejscu katastrofy wojskowego C-130 w Gruzji

Ministerstwo spraw wewnętrznych Gruzji potwierdziło we wtorek katastrofę samolotu, który leciał z Azerbejdżanu do Turcji, podając, że rozbił się on "około 5 kilometrów od granicy Gruzji" z Azerbejdżanem.

 

Na pokładzie maszyny typu Lockheed C-130 Hercules znajdowało się 20 osób, w tym załoga. Wszyscy zginęli. Przyczyna katastrofy nie jest znana.

 

W sieci pojawiły się nagrania, na których można zobaczyć, że tuż przed upadkiem samolot obracał się w poziomie.

Gruzja. Rozbił się turecki C-130 Hercules. Do Ankary spływają kondolencje

Służby tureckie i gruzińskie rozpoczęły w środę rano inspekcje na miejscu katastrofy w gminie Sighnaghu w obwodzie Kachetia na wschodzie Gruzji.

 

"Nasi bohaterscy towarzysze broni zginęli męczeńską śmiercią 11 listopada 2025 roku, kiedy nasz wojskowy samolot transportowy C-130, który wystartował z Azerbejdżanu, w drodze do naszego kraju rozbił się w pobliżu granicy Gruzji z Azerbejdżanem" - powiedział minister obrony Turcji Yasar Guler w komunikacie opublikowanym na portalu X.

 

ZOBACZ: Katastrofa wojskowego C-130. Na pokładzie 20 osób

 

Przywódcy Azerbejdżanu i Gruzji, a także sekretarz generalny NATO Mark Rutte złożyli kondolencje. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polsat News: Polak zatrzymany w Dortmundzie. Sporządził listę celów, chciał zabicia polityków
Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
AZERBEJDŻANC-130 HERCULESGRUZJAKATASTROFA SAMOLOTUOFIARYŚLEDZTWOŚWIATTURCJAWYPADEK LOTNICZY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 