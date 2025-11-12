Ministerstwo spraw wewnętrznych Gruzji potwierdziło we wtorek katastrofę samolotu, który leciał z Azerbejdżanu do Turcji, podając, że rozbił się on "około 5 kilometrów od granicy Gruzji" z Azerbejdżanem.

Na pokładzie maszyny typu Lockheed C-130 Hercules znajdowało się 20 osób, w tym załoga. Wszyscy zginęli. Przyczyna katastrofy nie jest znana.

W sieci pojawiły się nagrania, na których można zobaczyć, że tuż przed upadkiem samolot obracał się w poziomie.

Gruzja. Rozbił się turecki C-130 Hercules. Do Ankary spływają kondolencje

Służby tureckie i gruzińskie rozpoczęły w środę rano inspekcje na miejscu katastrofy w gminie Sighnaghu w obwodzie Kachetia na wschodzie Gruzji.

"Nasi bohaterscy towarzysze broni zginęli męczeńską śmiercią 11 listopada 2025 roku, kiedy nasz wojskowy samolot transportowy C-130, który wystartował z Azerbejdżanu, w drodze do naszego kraju rozbił się w pobliżu granicy Gruzji z Azerbejdżanem" - powiedział minister obrony Turcji Yasar Guler w komunikacie opublikowanym na portalu X.

Przywódcy Azerbejdżanu i Gruzji, a także sekretarz generalny NATO Mark Rutte złożyli kondolencje.

