We wtorek zawaliła się część niedawno otwartego mostu w południowo-zachodniej prowincji Syczuan w Chinach, na autostradzie krajowej łączącej centralną część kraju z Tybetem. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych - przekazał Reuters powołując się na informacje przekazane przez lokalne władze.

Policja w mieście Maerkang zamknęła w poniedziałek po południu 758-metrowy most Hongqi dla całego ruchu po tym, jak na pobliskich zboczach i drogach pojawiły się pęknięcia, a także zauważono przesunięcia w ukształtowaniu góry – poinformował lokalny rząd.

We wtorek po południu warunki na zboczu góry uległy pogorszeniu, co wywołało powstanie osuwiska, które doprowadziło do zawalenia się mostu. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z tego zdarzenia. Widać na nim kłęby dymu i stopniowo zawalający się most, który miał blisko 760 metrów długości, a jego części wpadają do wody.

BREAKING: 758-metre-long Hongqi bridge collapses in southwest China, months after opening pic.twitter.com/5XPidizPaG — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 11, 2025

Lokalne władze wprowadziły objazdy i nie są w stanie przewidzieć, ile czasu zajmie doprowadzenie do ponownego otwarcia mostu. Trwa dochodzenie mające ustalić, czy na doprowadzenie do zdarzenia miały wpływ problemy projektowe i konstrukcyjne.

Jak wynika z nagrania wideo wykonanego przez wykonawcę, firmę Sichuan Road & Bridge Group, budowa mostu zakończyła się na początku 2025 roku.

To kolejne w ostatnich miesiącach podobne zdarzenie w Chinach. W czerwcu z powodu obfitych opadów deszczu i osunięcia się ziemi, zawalił się odcinek mostu w chińskiej prowincji Kuejczou. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak ciężarówka zawisła nad zarwanym mostem.

