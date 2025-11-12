Katastrofa budowlana w Chinach. Nowy most runął w kilka sekund
Katastrofa budowlana w Chinach. Doszło tam do zawalenia się otwartego kilka miesięcy temu mostu. Lokalne władze przekazały, że nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. W mediach społecznościowych opublikowano nagranie z tego zdarzenia.
We wtorek zawaliła się część niedawno otwartego mostu w południowo-zachodniej prowincji Syczuan w Chinach, na autostradzie krajowej łączącej centralną część kraju z Tybetem. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych - przekazał Reuters powołując się na informacje przekazane przez lokalne władze.
Chiny. Zawalił się most. Brak ofiar
Policja w mieście Maerkang zamknęła w poniedziałek po południu 758-metrowy most Hongqi dla całego ruchu po tym, jak na pobliskich zboczach i drogach pojawiły się pęknięcia, a także zauważono przesunięcia w ukształtowaniu góry – poinformował lokalny rząd.
We wtorek po południu warunki na zboczu góry uległy pogorszeniu, co wywołało powstanie osuwiska, które doprowadziło do zawalenia się mostu. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z tego zdarzenia. Widać na nim kłęby dymu i stopniowo zawalający się most, który miał blisko 760 metrów długości, a jego części wpadają do wody.
Lokalne władze wprowadziły objazdy i nie są w stanie przewidzieć, ile czasu zajmie doprowadzenie do ponownego otwarcia mostu. Trwa dochodzenie mające ustalić, czy na doprowadzenie do zdarzenia miały wpływ problemy projektowe i konstrukcyjne.
Jak wynika z nagrania wideo wykonanego przez wykonawcę, firmę Sichuan Road & Bridge Group, budowa mostu zakończyła się na początku 2025 roku.
To kolejne w ostatnich miesiącach podobne zdarzenie w Chinach. W czerwcu z powodu obfitych opadów deszczu i osunięcia się ziemi, zawalił się odcinek mostu w chińskiej prowincji Kuejczou. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak ciężarówka zawisła nad zarwanym mostem.
