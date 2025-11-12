Izrael wyburzył ponad 1500 budynków w Strefie Gazy. Zdjęcia ujawniły prawdę

Izrael zniszczył ponad 1500 budynków w obszarach Strefy Gazy, które są pod jego kontrolą od czasu zawieszenia broni z Hamasem 10 października - przekazał portal BBC.

Jak dodano, zdjęcia satelitarne - z których najnowsze zostało wykonane 8 listopada - pokazują, że całe dzielnice kontrolowane przez izraelskie siły zbrojne (IDF) zostały zrównane z ziemią w ciągu niecałego miesiąca, najprawdopodobniej w wyniku wyburzeń.

Zaznaczono, że rzeczywista liczba zniszczonych budynków może być znacznie wyższa, ponieważ zdjęć niektórych obszarów nie dało się zweryfikować.

Niektórzy eksperci twierdzą, że wyburzenia mogą naruszać warunki zawieszenia broni wynegocjowanego przez Stany Zjednoczone, Egipt, Katar i Turcję. Jednak rzecznik IDF przekazał, że działa on "zgodnie z ramami zawieszenia broni".

"Zgodnie z umową cała infrastruktura terrorystyczna, w tym tunele, ma zostać zlikwidowana w Strefie Gazy. Izrael reaguje na zagrożenia, naruszenia i infrastrukturę terrorystyczną" - dodano.

Portal przekazał, że 20-punktowy plan pokojowy prezydenta USA Donalda Trumpa dla Strefy Gazy - stanowiący podstawę zawieszenia broni - wynegocjował, że "wszystkie operacje wojskowe, w tym bombardowania lotnicze i artyleryjskie, zostaną zawieszone".

Jednak analiza zdjęć satelitarnych wykazała, że izraelskie siły zbrojne niszczą budynki w Strefie Gazy na ogromną skalę. W tym celu wykorzystano algorytm wykrywania zmian zdjęć wykonanych przed i po zawieszeniu broni.

Z analizy wynika, że wiele z zrównanych z ziemią budynków nie wydawało się być uszkodzonych przed zniszczeniem, na przykład w okolicy miejscowości Abasan al-Kabira.

Zdjęcia satelitarne miejscowości Absan al-Kabiran wykonane przed i po zawieszeniu broni/ Planet Labc PCB/ BBC

BBC podkreśla, że "trudno jest wyciągnąć ostateczne wnioski na podstawie zdjęcia satelitarnego wykonanego z góry". Podkreślono jednak, że sprawdzane budynki te nie miały widocznych uszkodzeń konstrukcji ani charakterystycznych oznak, takich jak gruz w pobliżu lub zmiany w ich obrysie. Były to domy z ogrodami, drzewami i niewielkimi sadami.

Porównanie zdjęć satelitarnych tego obszaru wykonanych na początku wojny w październiku 2023 r. ze zdjęciami wykonanymi przed okresem zawieszenia broni pokazuje, że wiele budynków nie uległo większym zmianom.

Wynegocjowany przez Trumpa plan przewiduje m.in. rozmieszczenie w Strefie Gazy Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w celu utrzymania pokoju i wyszkolenia złożonej z Palestyńczyków policji, a także złożenie broni przez Hamas i docelowo przekazanie władzy w Strefie tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym.

Plan obejmuje też odbudowę Strefy, w tym utworzenie specjalnych stref ekonomicznych. Zgodnie z koncepcją Trumpa Hamas i inne palestyńskie ugrupowania zbrojne i terrorystyczne nie będą brać udziału w rządzeniu Strefą.

