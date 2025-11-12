W sondażu zapytano też badanych, czy - w ich ocenie - prezydent Polski powinien mieć większe, czy mniejsze niż obecnie uprawnienia, czy prezydent Karol Nawrocki zakończy lub złagodzi konflikt polityczny w Polsce, czy zastąpi Jarosława Kaczyńskiego w roli lidera "całej" polskiej prawicy, a także czy rząd premiera Donalda Tuska powinien konsultować z prezydentem projekty ustaw zanim trafią one do Sejmu.

Na pytanie: gdyby to dzisiaj odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, to na kogo by Pan/Pani zagłosował/a", 40 proc. badanych odparło, że na Karola Nawrockiego, a 30 proc. na Rafała Trzaskowskiego. 19 proc. badanych zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału w wyborach, a 11 proc. stwierdziło: "trudno powiedzieć".

100 dni prezydentury. Karol Nawrocki oceniony

Prezydenturę Nawrockiego po blisko 100 dniach urzędowania "bardzo dobrze" ocenia 21 proc. Polaków, a 32 proc. "dobrze". Odpowiedzi: "źle" udzieliło 15 proc. badanych, a "bardzo źle" - 11 proc.

21 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

ZOBACZ: Większa władza dla premiera czy prezydenta? Polacy zabrali głos

Na pytanie o zakres uprawnień prezydenta, 39 proc. badanych odpowiedziało, że powinien on "mieć tyle uprawnień, ile ma teraz", 31 proc. jest zdania, że prezydent powinien "mieć więcej uprawnień niż ma obecnie". 16 proc. badanych chce ograniczenia uprawnień prezydenta, a 14 proc. wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Sondaż. Konflikt polityczny. Polacy nie mają złudzeń

Jedynie 7 proc. badanych odpowiedziało twierdząco na pytanie: "czy zdaniem Pana/Pani prezydent Nawrocki zakończy konflikt polityczny w Polsce".

14 proc. respondentów uważa, że Nawrocki "złagodzi" ten konflikt, a 25 proc., że go "zaostrzy". Największa grupa badanych (31 proc.) jest zdania, że "będzie bez zmian". 23 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

W sondażu zapytano też Polaków, czy - ich zdaniem - rząd Donalda Tuska powinien konsultować z prezydentem projekty ustaw, zanim zostaną skierowane do Sejmu. 27 proc. badanych odpowiedziało: "zdecydowanie tak", 31 proc. - "raczej tak", "raczej nie" - 13 proc., a "zdecydowanie nie" - 12 proc. 17 proc. badanych wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

ZOBACZ: Polacy ocenili rządy Donalda Tuska. Najnowszy sondaż

Połowa badanych nie uważa, by Karol Nawrocki miał zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w roli lidera "całej polskiej prawicy". Na pytanie czy tak się stanie, "raczej nie" odpowiedziało 33 proc. respondentów, a "zdecydowanie nie" - 17 proc. Odpowiedzi: "zdecydowanie tak" udzieliło 5 proc. badanych, a "raczej tak" - 16 proc.; 29 proc. badanych wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Sondaż Opinia24 został przeprowadzony metodą CATI/CAVI, na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków w dniach: 22-24 października 2025 r.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni