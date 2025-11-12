Francuska policja wszczęła w środę dochodzenie po tym, jak dzień wcześniej dron przeleciał nad komisariatem w Mulhouse oraz nad dworcem, gdzie znajdował się konwój przewożący czołgi Leclerc.

Incydenty z udziałem dronów nasiliły się w ostatnich tygodniach zarówno we Francji, jak i w Europie, gdzie nie wykluczono udziału Kremla, mimo zaprzeczeń Moskwy. Środki bezpieczeństwa są obecnie wzmożone na całym terytorium Francji z powodu obchodów rocznicy islamskich zamachów z 13 listopada 2015 roku, a także z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej.

"Zaobserwowano co najmniej dwa kursy nad centralnym komisariatem" - wskazało agencji AFP źródło w policji. Maszyna nie została na tym etapie zidentyfikowana. Konwój czołgów Leclerc wracający z ćwiczeń wojskowych stacjonował na dworcu - podało źródło wojskowe.

Drony nad Francją. Celem obiekty wrażliwe

W poniedziałek wszczęto śledztwo po nielegalnym przelocie nad Bergerac (południowo-zachodnia Francja) nad zakładem firmy Eurenco, która produkuje proch strzelniczy do pocisków.

- Przelot nad Eurenco był spowodowany "dronem klasy komercyjnej, typu DJI, więc o umiarkowanych rozmiarach" - podkreślił gen. Marc Le Bouil, dowódca odpowiedzialny za ochronę francuskiej przestrzeni powietrznej.

Pod koniec września baza wojskowa w Mourmelon w Marne (północno-wschodnia Francja), gdzie szkolono ukraińskich żołnierzy, również była celem przelotów dronów.

- Trudność polega na tym, by być pewnym tego, co się widziało - stwierdził gen. Le Bouil, komentując zgłoszenia lotów w pobliżu obiektów wrażliwych.

