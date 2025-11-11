Zwrot ws. Paktu Migracyjnego. Bruksela potwierdza

"Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska zmagają się z poważną presją migracyjną i będą mogły wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach paktu migracyjnego" - poinformowała Komisja Europejska w komunikacie cytowanym przez Polską Agencję Prasową.

Każde z tych państw, jak podała KE, może wystąpić w tej sprawie do Rady UE (która zrzesza wszystkie państwa członkowskie).

"Mamy to! Olbrzymi sukces polskiego rządu" - skomentował w serwisie X wiceminister MSWiA Maciek Duszczyk. Jak przekazał, w trzech kryteriach solidarności zawartych w Pakcie Migracyjnym uwzględniono zarówno obecność w Polsce uchodźców wojennych z Ukrainy, jak i sytuację na granicy z Białorusią. "To w praktyce oznacza, że Polska jest zwolniona z solidarności na wiele, wiele lat" - podkreślił.

"Relokacja nie jest wiążąca". Komisarz o możliwości wyłączenia z Paktu Migracyjnego

O szczegółach poinformował na konferencji prasowej w Brukseli Komisarz ds. migracji Magnus Brunner.

- Przede wszystkim, jeśli chodzi o Polskę, trzeba to jasno powiedzieć: solidarność jest elastyczna. Państwa członkowskie mogą również wybrać alternatywne środki wobec relokacji. Oznacza to, że relokacja nie jest wiążąca - podkreślił.

Jak dodał, Polska należy do państw członkowskich, które borykają się z poważnym problemem migracyjnym. - Dzieje się tak, ponieważ Polska przyjęła dużą liczbę beneficjentów tymczasowej ochrony z Ukrainy. Dzięki naszej dzisiejszej decyzji Polska może zwrócić się do Rady (UE) o pełne lub częściowe wyłączenie z puli solidarności, a Rada podejmie w tej sprawie decyzję - wyjaśnił komisarz.

Decyzje w tej sprawie Rada UE będzie musiała podjąć w głosowaniu większością kwalifikowaną.

Polska zwolniona z relokacji migrantów? Nowy komunikat KE ws. Polski

Wcześniej o wyłączeniu Polski z obowiązków wynikających z Paktu informował premier Donald Tusk. "Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione" - przekazał w październiku.

Komisja Europejska miała przychylić się do argumentacji polskiego rządu, który przekazał, że Polska znajduje się "pod presją migracyjną". Przekazano ponadto, że sytuacja Polski jest wyjątkowa ze względu na liczbę przyjętych uchodźców wojennych z Ukrainy.

Tym samym Polska powinna się znaleźć w grupie krajów, które nie będą obciążone relokacją czy kontrybucją finansową.

Jak wynika z najnowszego komunikatu KE, wyłączenie ma obowiązywać jedynie przez rok. Jednak jak podkreślała w rozmowie z Polsat News podsekretarz stanu w MSZ Anna Radwan-Röhrenschef "z dużym prawdopodobieństwem będzie odnawiane".

Pakt Migracyjny UE Komisja Europejska po raz pierwszy zaproponowała we wrześniu 2020 r. Nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do bardziej równomiernego podziału kosztów i wysiłków związanych z przyjmowaniem migrantów oraz reformują unijne procedury azylowe i bezpieczeństwa granic, a także wprowadzają inne zmiany.

