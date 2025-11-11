Marsz Niepodległości to nie jedyne wydarzenie, jakie będzie obchodzone na ulicach Warszawy. Planowany jest także Bieg Niepodległości, koncert Wspólna Niepodległa czy dwie parady motocyklistów. Wszystko to przełoży się na utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu.

11 listopada. Warszawa: Zamiany w komunikacji miejskiej, zamknięte ulice

Na wszystkich liniach objazdowych obowiązuje zmieniony system przystanków. "Pierwsze napotkane jako stałe, pozostałe – jako na żądanie, z wyjątkiem przystanków położonych bezpośrednio przed skrętem w lewo, z których manewr ten byłby niemożliwy do wykonania" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Zmiany obejmą także metro. "Podstawowo obowiązuje świąteczny rozkład jazdy bez kursów nocnych. W godz. 11:00-19:00 metro będzie kursować ze zwiększoną częstotliwością: M1 co ok. 4 min. oraz M2 co ok. 5 min" - poinformowała spółka.

W związku z Biegiem Niepodległości główne ograniczenia będą obowiązywać w godzinach 9.30-14.30 aleją Jana Pawła II, ulicą Chałubińskiego, aleją Niepodległości, a także ulicą Prostą.

Odcinek alei Jana Pawła II od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do alei "Solidarności" będzie nieprzejezdny w godzinach od godziny 3 do 19.

O 14 z ronda Dmowskiego wyruszy Marsz Niepodległości. Co najmniej do godziny 20 zamknięte dla ruchu będą ulice: Marszałkowska (od placu Konstytucji do ulicy Świętokrzyskiej), Aleje Jerozolimskie, most i aleja Józefa Poniatowskiego (od ulicy Emilii Plater do ronda J. Waszyngtona) oraz Wybrzeże Szczecińskie (między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego).

W czasie przemarszu policja może także podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu Wisłostrady pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim.



Ponadto należy spodziewać się wyłączenia ruchu tramwajowego na ul. Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich. Wszystkie autobusy kursujące trasą marszu oraz przecinające ją zmienią trasy.

Święto Niepodległości. Policja: Do centrum najlepiej dojechać metrem lub koleją

Trasy zmienią tramwaje linii: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 33 i 77 oraz autobusy: 102, 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 138, 146, 147, 151, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 202, 409, 500, 502, 503, 507, 509, 514, 517, 520, 525, N12, N13, N46, N62 i N63. Na trasy nie wyjadą tramwaje linii 22 oraz autobusy linii 126 i 160.

Zmiany w ruchu autobusowym będą zachodziły etapami. Od godziny 3 zamknięta jest al. Jana Pawła II na odcinku rondo Zgrupowania AK "Radosław" – Anielewicza. Od 7 Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego i al. Poniatowskiego na odcinku od ul. E. Plater do ronda Waszyngtona wraz z ciągami poprzecznymi.

O godzinie 10 dla ruchu autobusowego zostanie zamknięta ulica Królewska, Focha, Moliera, Wierzbowa i pl. Piłsudskiego. Pół godziny później także al. Jana Pawła II, Chałubińskiego i al. Niepodległości na odcinku rondo Zgrupowania AK "Radosław" – Stefana Batorego.

Od 13 autobusy nie będą już jeździć ulicami: Kruczkowskiego, Solec, Wioślarskiej, Wału Miedzeszyńskiego i Wybrzeże Szczecińskie pod wiaduktem mostu Poniatowskiego oraz ronda Waszyngtona.

Od godziny 14 ulice będą ponownie otwierane dla ruchu autobusowego. W pierwszej kolejności autobusy wrócą na Królewską, Focha, Moliera, Wierzbowa pl. Piłsudskiego. Od 14 dojdzie także do kolejnych zamknięć: pl. Unii Lubelskiej, ul. Marszałkowskiej na odcinku pl. Unii Lubelskiej – pl. Konstytucji, pl. Konstytucji, ul. Pięknej na odcinku pl. Konstytucji – Al. Ujazdowskie, Al. Ujazdowskie do pl. Trzech Krzyży i ul. Krakowskie Przedmieście.

Około godziny 14:30 otwarty zostanie ciąg al. Jana Pawła II, ul. Chałubińskiego i al. Niepodległości na odcinku Anielewicza – Stefana Batorego.

"Do centrum najlepiej dojechać metrem lub koleją. Kierowcy w miarę możliwość powinni omijać rejon ścisłego centrum Warszawy. Ulice w pobliżu uroczystości, wydarzeń i przemarszów mogą być zamykane dla ruchu" - przekazała Komenda Stołeczna Policji.

