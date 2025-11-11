Zamknięte ulice, zmiany w komunikacji miejskiej. Utrudnienia w Warszawie 11 listopada
"Kierowcy w miarę możliwość powinni omijać rejon ścisłego centrum Warszawy. Ulice w pobliżu uroczystości, wydarzeń i przemarszów mogą być zamykane dla ruchu" - informuje Komenda Stołeczna Policji w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Planowane są liczne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, objazdy i zamknięcia ulic.
Marsz Niepodległości to nie jedyne wydarzenie, jakie będzie obchodzone na ulicach Warszawy. Planowany jest także Bieg Niepodległości, koncert Wspólna Niepodległa czy dwie parady motocyklistów. Wszystko to przełoży się na utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu.
11 listopada. Warszawa: Zamiany w komunikacji miejskiej, zamknięte ulice
Na wszystkich liniach objazdowych obowiązuje zmieniony system przystanków. "Pierwsze napotkane jako stałe, pozostałe – jako na żądanie, z wyjątkiem przystanków położonych bezpośrednio przed skrętem w lewo, z których manewr ten byłby niemożliwy do wykonania" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
Zmiany obejmą także metro. "Podstawowo obowiązuje świąteczny rozkład jazdy bez kursów nocnych. W godz. 11:00-19:00 metro będzie kursować ze zwiększoną częstotliwością: M1 co ok. 4 min. oraz M2 co ok. 5 min" - poinformowała spółka.
W związku z Biegiem Niepodległości główne ograniczenia będą obowiązywać w godzinach 9.30-14.30 aleją Jana Pawła II, ulicą Chałubińskiego, aleją Niepodległości, a także ulicą Prostą.
Odcinek alei Jana Pawła II od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do alei "Solidarności" będzie nieprzejezdny w godzinach od godziny 3 do 19.
O 14 z ronda Dmowskiego wyruszy Marsz Niepodległości. Co najmniej do godziny 20 zamknięte dla ruchu będą ulice: Marszałkowska (od placu Konstytucji do ulicy Świętokrzyskiej), Aleje Jerozolimskie, most i aleja Józefa Poniatowskiego (od ulicy Emilii Plater do ronda J. Waszyngtona) oraz Wybrzeże Szczecińskie (między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego).
W czasie przemarszu policja może także podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu Wisłostrady pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim.
Ponadto należy spodziewać się wyłączenia ruchu tramwajowego na ul. Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich. Wszystkie autobusy kursujące trasą marszu oraz przecinające ją zmienią trasy.
Święto Niepodległości. Policja: Do centrum najlepiej dojechać metrem lub koleją
Trasy zmienią tramwaje linii: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 33 i 77 oraz autobusy: 102, 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 138, 146, 147, 151, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 202, 409, 500, 502, 503, 507, 509, 514, 517, 520, 525, N12, N13, N46, N62 i N63. Na trasy nie wyjadą tramwaje linii 22 oraz autobusy linii 126 i 160.
Zmiany w ruchu autobusowym będą zachodziły etapami. Od godziny 3 zamknięta jest al. Jana Pawła II na odcinku rondo Zgrupowania AK "Radosław" – Anielewicza. Od 7 Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego i al. Poniatowskiego na odcinku od ul. E. Plater do ronda Waszyngtona wraz z ciągami poprzecznymi.
O godzinie 10 dla ruchu autobusowego zostanie zamknięta ulica Królewska, Focha, Moliera, Wierzbowa i pl. Piłsudskiego. Pół godziny później także al. Jana Pawła II, Chałubińskiego i al. Niepodległości na odcinku rondo Zgrupowania AK "Radosław" – Stefana Batorego.
Od 13 autobusy nie będą już jeździć ulicami: Kruczkowskiego, Solec, Wioślarskiej, Wału Miedzeszyńskiego i Wybrzeże Szczecińskie pod wiaduktem mostu Poniatowskiego oraz ronda Waszyngtona.
Od godziny 14 ulice będą ponownie otwierane dla ruchu autobusowego. W pierwszej kolejności autobusy wrócą na Królewską, Focha, Moliera, Wierzbowa pl. Piłsudskiego. Od 14 dojdzie także do kolejnych zamknięć: pl. Unii Lubelskiej, ul. Marszałkowskiej na odcinku pl. Unii Lubelskiej – pl. Konstytucji, pl. Konstytucji, ul. Pięknej na odcinku pl. Konstytucji – Al. Ujazdowskie, Al. Ujazdowskie do pl. Trzech Krzyży i ul. Krakowskie Przedmieście.
Około godziny 14:30 otwarty zostanie ciąg al. Jana Pawła II, ul. Chałubińskiego i al. Niepodległości na odcinku Anielewicza – Stefana Batorego.
"Do centrum najlepiej dojechać metrem lub koleją. Kierowcy w miarę możliwość powinni omijać rejon ścisłego centrum Warszawy. Ulice w pobliżu uroczystości, wydarzeń i przemarszów mogą być zamykane dla ruchu" - przekazała Komenda Stołeczna Policji.
