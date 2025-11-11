"Ameryka oddaje hołd Waszej historii, bohaterom i niezłomnemu przywiązaniu do wolności" - przekazał w X Tom Rose, który w połowie 15 października został ambasadorem w USA.

Okolicznościowy film z polskimi żołnierzami opublikowało Dowództwo Połączonych sił NATO. "Szczęśliwego Dnia Niepodległości, dla naszego Sprzymierzeńca, Polski" - napisano.

Swoje życzenia złożyła także amerykańska misja w NATO. "Jesteśmy dumni, że mamy Was jako wzorowego sojusznika NATO, który zdecydowanie opowiada się za naszym wspólnym bezpieczeństwem i wolnością" - przekazali Amerykanie.

Życzenia od partnerów z okazji Święta Niepodległości. "Niech żyje Polska!"

Słowa skierowane do Polaków przekazał szef Rady Europejskiej Antonio Costa, publikując w mediach społecznościowych dwujęzyczny wpis. "Gratulacje z okazji Dnia Niepodległości dla naszych polskich przyjaciół!" - napisał w języku polskim.

"Wasza odwaga, zaangażowanie na rzecz wolności i demokracji oraz oddanie jedności europejskiej wciąż inspirują i umacniają naszą wspólną Unię" - czytamy.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości do prezydenta Karola Nawrockiego zwrócił się w serwisie X prezydent Litwy Gitanas Nausėda.

"Nasze narody od wieków stoją ramię w ramię, zjednoczone wspólną historią, odwagą i przyjaźnią między naszymi narodami. Dzisiaj, jako bliscy sąsiedzi, partnerzy i sojusznicy w UE i NATO, nadal wzmacniamy bezpieczeństwo, dobrobyt i jedność naszego regionu" - przekazał prezydent Litwy.

Gratulacje z okazji Święta Niepodległości złożył szefowi polskiego MSZ Radosławowi Sikorskiemu także ambasador Litwy w Polsce Kęstutis Budrys.

"Łączy nas nie tylko wspólna historia i wartości, ale także głęboki szacunek dla wolności i niepodległości – bezcennych darów, które zdobyliśmy dzięki odwadze, determinacji i poświęceniu. Ta głęboka więź stanowi fundament partnerstwa, współpracy i trwałej przyjaźni między narodami litewskim i polskim" - przekazał ambasador Budrys.

"Niech żyje Polska! Za naszą i waszą wolność" - napisał ambasador.

Do wymiany uprzejmości doszło pomiędzy prezydentem Łotwy Edgarsem Rinkeviczsem i Karolem Nawrockim.

"Serdeczne gratulacje dla prezydenta Karola Nawrockiego i wszystkich naszych polskich przyjaciół i sojuszników świętujących Narodowe Święto Niepodległości. Łotwa ceni sobie naszą przyjaźń i więź, którą zbudowaliśmy, walcząc o naszą wolność, a teraz ją chroniąc" - przekazał prezydent Łotwy.

"Dziękuję, panie prezydencie za ciepłe słowa. Razem stanowczo opowiadamy się za wolnością" - odpowiedział prezydent Nawrocki.

"Z okazji Święta Niepodległości składamy serdeczne życzenia dla Narodu Polskiego" - pisze Ambasada Węgier.

"Gratulacje dla wszystkich Polek i Polaków z okazji 107. rocznicy odzyskania niepodległości! Dziś przedstawicielstwa Niemiec w Polsce z dumą wywiesiły polską flagę Polski. Wszystkiego najlepszego!" - przekazała Ambasada Niemiec.

Życzenia z okazji Święta Niepodległości złożyła Polakom Ambasada Szwecji: "Wszystkiego najlepszego z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Polsko!".

Wpis na X opublikowała Swiatłana Cichanouska. "Do naszych przyjaciół w Polsce: Szczęśliwego Dnia Niepodległości! Dzisiaj oddajemy hołd waszej odwadze, ciężko wywalczonej wolności i solidarności, jaką okazaliście Białorusinom w najtrudniejszych dla nas chwilach. Nasze narody łączy historia i wspólne zaangażowanie na rzecz wolnej, demokratycznej Europy" - przekazała liderka białoruskiej opozycji.

