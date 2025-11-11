Do wypadku doszło około godziny 2:30 w nocy z poniedziałku na wtorek, na terenie gminy Choczewo w miejscowości Kurowo.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem marki Volkswagen Passat 17-latek z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Kurowo. Tragiczny finał wypadku. Nie żyją dwie nastolatki

Jak się okazało, w aucie, poza 17-latkiem, który nie miału uprawnień do prowadzenia pojazdu, znajdowały się także inne osoby, dla których finał wypadku okazał się tragiczny.

- Śmierć na miejscu poniosły dwie pasażerki pojazdu 16-latka i 17-latka - przekazała polsatnews.pl asp. Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

KP PSP Wejherowo Wypadek w Kurowie. Nie żyją dwie nastolatki, kierowca bez uprawnień

Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Kierującemu pojazdem została pobrana krew do badań. Nastolatek odniósł tylko niewielkie obrażenia - ma uraz ręki. Okoliczności i dokładne przyczyny tragedii są wyjaśniane przez odpowiednie służby.

W akcji ratunkowej udział brały pogotowie, trzy zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej i dwa z Państwowej Straży Pożarnej.

