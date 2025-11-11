Z Narodowym Świętem Niepodległości skojarzyć można nie tylko uroczyste obchody państwowe, ale również i polskie dania. Jednym z nich jest rogal świętomarciński, czyli rogal z nadzieniem z białego maku, tradycyjnie przygotowywany w Poznaniu i niektórych innych częściach Wielkopolski z okazji Dnia Świętego Marcina.

30 października 2008 roku nazwa "rogal świętomarciński" została wpisana do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej.

- Wtedy stały się sławne już nie tylko w całej Polsce, ale również w Europie - mówił w Polsat News historyk z Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK w Toruniu prof. Jarosław Dumanowski.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

11 listopada. Kulinarne symbole Święta Niepodległości

Prof. Jarosław Dumanowski powiedział jednak, że nawet bardziej niż poznańskie rogale, kulinarnym symbolem Święta Niepodległości jest gęsina.

- Rogale świętomarcińskie są bardziej regionalne, a na dobrą sprawę to oznaczenie unijne powoduje, że tylko te produkowane w Poznaniu można nazywać "świętomarcińskimi". Gęsina to wielowiekowa tradycja, gdy przed świętem niepodległości 11 listopada świętowano Dzień Świętego Marcina, to właśnie ona była najbardziej kojarzona z tym dniem.

ZOBACZ: Polska świętuje powrót na mapę. Uroczyste obchody w całym kraju

Historyk powiedział również, że była hodowana powszechna od zawsze była w całej Polsce, jednak w XIX wieku była specjalnością głównie na terenach dawnego zaboru pruskiego, w dzisiejszym województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, które znane były w całych Niemczech. - Do dziś Polska gęsina jest tam marką - mówił.



W czasie rozmowy przypomniano również o różnicach w tradycyjnych regionalnych kuchniach spowodowanych właśnie podziałem Polski. Po odzyskaniu niepodległości 11 listopada na terenach po zaborze pruskim popularne było mięso - gęsina, ewentualnie baranina lub jagnięcina. W zaborze rosyjskim często odczuć można było wpływ tej kultury, w związku z tym "jedzono często ryby czy barszcz, a w zaborze austriackim popularny mógł być gulasz".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Owca w pociągu. Dziennikarze "Wydarzeń" dotarli do nowych faktów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkn / polsatnews.pl