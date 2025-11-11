Śmierć 31-letniego Polaka na Maderze. Policja przekazała nowe informacje
- Nie było udziału osób trzecich. Turysta poślizgnął się w błotnistym i skalistym terenie, po czym spadł - przekazał szef maderskiej policji Jose Matos. W poniedziałek zakończyły się poszukiwania 31-letniego turysty z Poznania, który zaginął na Maderze 2 listopada. Ciało odnaleziono w pobliżu miejscowości Boaventura w północnej części wyspy.
Mieszkaniec Poznania zaginął 2 listopada w godzinach popołudniowych na szlaku prowadzącym z Levada dos Tornos, w północnej części wyspy. Kierował się na Pico Ruivo, najwyższy szczytu Madery. W podróż wybrał się samotnie.
Madera: Zginął 31-letni Polak. Nowe informacje policji
W poniedziałek policja poinformowała, że zwłoki mężczyzny znalezione zostały "w trudno dostępnym miejscu przez cywila, który nie był związany ze śledztwem prowadzonym w związku z zaginięciem obywatela Polski".
ZOBACZ: Tragiczny finał poszukiwań Polaka na Maderze. 31-latek nie żyje
Policja wyklucza, aby w wydarzeniach brały udział osoby trzecie. Frederico Jesus z komendy policji w gminie Sao Vicente powiedział, że doszło do tragicznego wypadku.
Zaginięcie i śmierć 31-letniego Polaka. Co wydarzyło się na Maderze?
Portugalscy śledczy przekazali, że nie natknęli się na żadne przesłanki, które mogłyby świadczyć, że śmierć mężczyzny nastąpił wskutek przestępstwa czy z udziałem osób trzecich.
Ciało znajdowało się ok. 500 metrów od ścieżki biegnącej wzdłuż kanału (tzw. lewady) w trudno dostępnym terenie. Policjanci mieli znaczne trudności w dotarciu na miejsce za sprawą dużej stromizny terenu.
Na miejscu policjanci odnaleźli wszystkie rzeczy należące do turysty z Polski. Po zakończeniu śledztwa mają one zostać przekazane rodzinie 31-latka.
