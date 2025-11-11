Mieszkaniec Poznania zaginął 2 listopada w godzinach popołudniowych na szlaku prowadzącym z Levada dos Tornos, w północnej części wyspy. Kierował się na Pico Ruivo, najwyższy szczytu Madery. W podróż wybrał się samotnie.

Madera: Zginął 31-letni Polak. Nowe informacje policji

W poniedziałek policja poinformowała, że zwłoki mężczyzny znalezione zostały "w trudno dostępnym miejscu przez cywila, który nie był związany ze śledztwem prowadzonym w związku z zaginięciem obywatela Polski".

Policja wyklucza, aby w wydarzeniach brały udział osoby trzecie. Frederico Jesus z komendy policji w gminie Sao Vicente powiedział, że doszło do tragicznego wypadku.

Zaginięcie i śmierć 31-letniego Polaka. Co wydarzyło się na Maderze?

Portugalscy śledczy przekazali, że nie natknęli się na żadne przesłanki, które mogłyby świadczyć, że śmierć mężczyzny nastąpił wskutek przestępstwa czy z udziałem osób trzecich.

Ciało znajdowało się ok. 500 metrów od ścieżki biegnącej wzdłuż kanału (tzw. lewady) w trudno dostępnym terenie. Policjanci mieli znaczne trudności w dotarciu na miejsce za sprawą dużej stromizny terenu.

Na miejscu policjanci odnaleźli wszystkie rzeczy należące do turysty z Polski. Po zakończeniu śledztwa mają one zostać przekazane rodzinie 31-latka.

