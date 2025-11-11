Śmierć 31-letniego Polaka na Maderze. Policja przekazała nowe informacje

- Nie było udziału osób trzecich. Turysta poślizgnął się w błotnistym i skalistym terenie, po czym spadł - przekazał szef maderskiej policji Jose Matos. W poniedziałek zakończyły się poszukiwania 31-letniego turysty z Poznania, który zaginął na Maderze 2 listopada. Ciało odnaleziono w pobliżu miejscowości Boaventura w północnej części wyspy.

Madera: Policja przekazała nowe informacje o turyście z Polski

Mieszkaniec Poznania zaginął 2 listopada w godzinach popołudniowych na szlaku prowadzącym z Levada dos Tornos, w północnej części wyspy. Kierował się na Pico Ruivo, najwyższy szczytu Madery. W podróż wybrał się samotnie.

Madera: Zginął 31-letni Polak. Nowe informacje policji

W poniedziałek policja poinformowała, że zwłoki mężczyzny znalezione zostały "w trudno dostępnym miejscu przez cywila, który nie był związany ze śledztwem prowadzonym w związku z zaginięciem obywatela Polski".

 

ZOBACZ: Tragiczny finał poszukiwań Polaka na Maderze. 31-latek nie żyje

 

Policja wyklucza, aby w wydarzeniach brały udział osoby trzecie. Frederico Jesus z komendy policji w gminie Sao Vicente powiedział, że doszło do tragicznego wypadku.

Zaginięcie i śmierć 31-letniego Polaka. Co wydarzyło się na Maderze?

Portugalscy śledczy przekazali, że nie natknęli się na żadne przesłanki, które mogłyby świadczyć, że śmierć mężczyzny nastąpił wskutek przestępstwa czy z udziałem osób trzecich.

 

Ciało znajdowało się ok. 500 metrów od ścieżki biegnącej wzdłuż kanału (tzw. lewady) w trudno dostępnym terenie. Policjanci mieli znaczne trudności w dotarciu na miejsce za sprawą dużej stromizny terenu. 

 

Na miejscu policjanci odnaleźli wszystkie rzeczy należące do turysty z Polski. Po zakończeniu śledztwa mają one zostać przekazane rodzinie 31-latka.

 

 

Maciej Olanicki / polsatnews.pl / PAP
