31 października osadzony w więzieniu obywatel Ukrainy Serhij K., rozpoczął strajk głodowy w proteście przeciwko warunkom przetrzymywania oraz brakowi odpowiedniego odżywiania dostosowanego do jego stanu zdrowia.

We wtorek obrońca Serhija K., Nicola Canestrini, poinformował, że jego klient zakończył strajk głodowy. Jak wyjaśnił w oświadczeniu przesłanym PAP, decyzja ta została podjęta po otrzymaniu od władz włoskich zapewnień o pełnym poszanowaniu praw osadzonego, w tym o zapewnieniu mu odpowiedniego wyżywienia.

Adwokat dodał, że Serhij K. podziękował wszystkim za okazane wsparcie i solidarność.

Serhij K. we włoskim więzieniu. Ukraiński rzecznik praw człowieka apeluje

49-letni Serhij K. został zatrzymany w sierpniu w okolicach Rimini, w regionie Emilia-Romania, gdzie przebywał na wakacjach z rodziną. Włoska policja działała na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez Niemcy.

27 października sąd apelacyjny w Bolonii wyraził zgodę na przekazanie mężczyzny Niemcom, które chcą postawić mu zarzuty związane z udziałem w ataku na gazociąg Nord Stream w 2022 roku.

Ukrainiec twierdził, że nie miał nic wspólnego z akcją sabotażową i w tamtym czasie przebywał na Ukrainie. Adwokat Serhija K. zapowiedział odwołanie się od tej decyzji do włoskiego Sądu Najwyższego.

Jak informował rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec - mężczyzna po rozpoczęciu strajku głodowego znajdował się w stanie krytycznym. Łubinec skierował pisma do władz włoskich, ukraińskich oraz do instytucji europejskich, domagając się poszanowania praw zatrzymanego, w tym zapewnienia mu odpowiedniej opieki i warunków przetrzymywania.

Ukraiński ombudsman podkreślił, że przetrzymywanie Ukraińca w kolonii o zaostrzonym rygorze w nieodpowiednich warunkach jest "niedopuszczalne" i sprzeczne z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

