Prezydent Karol Nawrocki z okazji Narodowego Święta Niepodległości wręczył zasłużonym odznaczenia państwowe, w tym dwa Ordery Orła Białego. Jest to najwyższe i najstarsze odznaczenie przyznawane najwybitniejszym Polakom.

- Dzisiaj w kontekście tej daty Polska dziękuje swoim najwybitniejszym obywatelom; obywatelom, którzy swoją drogą życiową, swoimi pracami, głosem, nauką, osiągnięciami, kunsztem aktorskim dają nam, Polakom wielką dumę – podkreślił prezydent podczas uroczystości.

Order Orła Białego dla Waldemara Łysiaka i Andrzeja Poczobuta

Najwyższe odznaczenie państwo otrzymał Waldemar Łysiak, pisarz i publicysta, autor licznych powieści. "W uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za wybitne dokonania w działalności literackiej i publicystycznej" - przekazała Kancelaria Prezydenta w laudacji.

Kawalerem Ordery Orła Białego został Andrzej Poczobut, polsko-białoruski działacz społeczny, opozycjonista na Białorusi więziony przez reżim Łukaszenki. Kapitułą uhonorowała Poczobuta za w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, walkę o prawa człowieka i "niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych". Nagroda zostanie wręczona w najbliższym możliwym terminie.

11 listopada. Prezydent wręczył odznaczenia

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Przemysław Babiarz, dziennikarz, komentator sportowy, aktor i konferansjer. "Za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej, za działalność społeczną" - uzasadniła kancelaria prezydenta.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski został fizyk, specjalista z zakresu technologii kwantowych prof. Konrad Banaszek.

Prezydent wręczył także dwa Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. "Za wybitne zasługi dla rozwoju badań kosmicznych, za rozsławianie imienia Polski w świecie" odznaczenie otrzymał Sławosz Uznański-Wiśniewski, inżynier, drugi w historii Polak w kosmosie.

Aktor Adam Woronowicz otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej".

