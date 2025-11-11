Powrót z długiego weekendu. Gigantyczne korki na polskich drogach
Turyści, którzy spędzili długi weekend poza domem, mierzą się z gigantycznymi korkami m.in. na drodze krajowej nr 7 i autostradzie A1. Na niektórych odcinkach zakopianki przejechanie kilku kilometrów zajmuje kilkadziesiąt minut, a aplikacje drogowe zalecają omijanie tej trasy.
11 listopada to nie tylko Święto Niepodległości, ale również koniec długiego weekendu. Turyści wracający do domów po spędzeniu go pod Tatrami muszą być gotowi na korki. Na popularnej zakopiance tworzą się długie zatory, a przejazd z Zakopanego do Krakowa zajmuje znacznie więcej czasu niż zwykle.
11 listopada. Gigantyczne korki na zakopiance
We wtorkowe przedpołudnie i popołudnie kierowcy próbujący wrócić z Podhala do Krakowa będą musieli zmierzyć się z gigantycznymi korkami. Czas przejazdu na trasie Zakopane-Kraków wydłużył się nawet do trzech godzin.
Jak poinformowała "Gazeta Krakowska", już od wczesnego ranka ruch w rejonie Zakopanego był bardzo duży. Największy korek tworzy się na odcinku Zakopane-Poronin. W tym miejscu przejechanie kilku kilometrów zajmowało przejechanie ok. 40 minut. Nie inaczej miała wyglądać sytuacja w Białym Dunajcu i Nowym Targu.
Według gazety nawet lokalne drogi nie były pomocne. Ci, którzy próbowali ominąć trasę przez Olczę, Ząb, Bustryk czy Szaflary również utknęli w korku. Co więcej aplikacje drogowe, tj. Google Maps i Yanosik, miały wskazywać na ogromne opóźnienia na głównej drodze krajowej nr 47 między Zakopanem, a Nowym Targiem i przewidywany czas przejazdu nawet 180 minut.
A1. 12 km korka w kierunku Łodzi
Na autostradzie A1 w Rulewie (woj. kujawsko-pomorskie), przed remontowanym odcinkiem w kierunku Łodzi utworzył się korek o długości ok. 12 km - poinformował dyżurny oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Maciej Kuliński.
GDDKiA zaleca kierowcom jadącym A1 w kierunku Łodzi skorzystanie z objazdu i zjechanie z trasy przez węzły Kopytkowo lub Warlubie do drogi krajowej nr 91.
