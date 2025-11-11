Polskie miasto zachwalane za granicą. "Ogromny sukces transformacyjny"

"Financial Times" w opublikowanym we wtorek artykule stwierdził, że Katowice przeszły transformację "od podupadającego przemysłu paliw kopalnych" i "próbują przekształcić się w centrum bankowości, IT i firm gamingowych". Brytyjski dziennik porównał stolicę województwa śląskiego m.in. do Aberdeen w Szkocji czy Gelsenkirchen w Niemczech, gdzie także doszło do zmian gospodarczych i społecznych.

- Katowice to polski Pittsburgh: przykład udanej transformacji od węgla do nowych gałęzi przemysłu i znacznie wyższej jakości życia - powiedział prof. Marcin Piątkowski, ekonomista z Akademii Leona Koźmińskiego, nawiązując do amerykańskiego miasta, w którym kiedyś dominował przemysł stalowy.

Profesor z Uniwersytetu Cambrige o Katowicach: Rezerwuarem talentów

"FT" wspomniał, że obecnie tylko jedna z siedmiu katowickich kopalń węgla kamiennego pozostaje czynna. Jako przykład zmian zachodzących w mieście wymieniono przebudowę terenów górniczych i zabudowań industrialnych na centra handlowe, muzeum, salę koncertową oraz kompleks wieżowców mieszkalno-biurowych.

"W najnowszej fazie odrodzenia po czasach wydobywania węgla Katowice rozpoczęły projekt o wartości 233 mln euro, mający na celu przekształcenie stuletnich ceglanych budynków opuszczonej kopalni węgla w centrum tworzenia gier i rozwoju technologii, finansowany zarówno ze środków miejskich, jak i unijnych" - czytamy na łamach brytyjskiej gazety.

W rozmowie z dziennikiem prof. Simon Stockley z Uniwersytetu Cambridge, współtwórca konsorcjum wspierającego przedsiębiorczość na Śląsku, zwrócił uwagę, że wiele innych krajów w Europie próbowało powtórzyć sukcesu Doliny Krzemowej, w czym poniosły porażkę. - Można budować wszystkie możliwe wspaniałe ośrodki i inkubatory przedsiębiorczości, ale jeśli nie znajdą się w nich utalentowani przedsiębiorcy i innowatorzy, to będzie to kompletne marnotrawstwo pieniędzy - oznajmił.

Jego zdaniem Katowice "wydają się dysponować rezerwuarem talentów" i osiągnęły już "ogromny sukces transformacyjny", choć zaznaczył, że niepewne jest, czy najnowszy projekt przyciągnie wielu wysoko wykwalifikowanych pracowników spoza Polski.

"Financial Times" zwrócił także uwagę, że stolica Śląska "pod względem politycznym jest nietypowa, ponieważ od dawna wybierani są tu prezydenci miasta, którzy nie są związani z żadną z dwóch dużych partii ogólnokrajowych, które kształtują głęboką polaryzację kraju".

