Polska świętuje powrót na mapę. Uroczyste obchody w całym kraju

107. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to doskonała okazja do świętowania w całym kraju. Niemal w każdym większym mieście, ale również wielu mniejszych miejscowościach odbędą się dziś wspólne przemarsze, koncerty, potańcówki oraz zawody sportowe.

Najbogatsza oferta skierowana została, jak co roku, do tych, którzy pojawią się we wtorek w stolicy. Punktem głównym będą uroczystości z udziałem prezydenta RP Karola Nawrockiego i jego małżonki Marty.

Warszawa uczci Narodowe Święto Niepodległości

O godzinie 9 para prezydencka wraz z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wzięła udział w mszy za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. Później natomiast Karol Nawrocki udać ma się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie wręczone zostaną odznaczenia państwowe.

Równo w południe przedstawiciele najwyższych władz państwowych stawią się na Pl. Piłsudskiego, aby uczestniczyć w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. O godzinie 14 natomiast ruszy Marsz Niepodległości pod hasłem "Jeden naród, silna Polska". Udział w nim zapowiedzieli m.in. politycy Konfederacji i PiS oraz prezydent RP.

Oprócz tego w godzinach 10-16 każdy będzie mógł zwiedzić Sejm i Senat, a wieczorem wysłuchać koncertu „Wspólna Niepodległa”, organizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

W stolicy odbędą się też 35. Bieg Niepodległości oraz różnorodne wydarzenia artystyczne, historyczne i rodzinne, m.in. na Cytadeli oraz Krakowskim Przedmieściu.

107. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości w całym kraju

Powrót Polski na mapę świętować będzie również Kraków, gdzie zaplanowano mszę św. w katedrze na Wawelu, pochód, Krakowski Bieg Niepodległości i koncert patriotyczny. W Gdańsku natomiast przewidziano paradę, a w Sopocie charytatywny skok z molo pod hasłem "Skok Niepodległości".

Szczecińska Politechnika Morska w Szczecinie przygotowała zaś Niepodległościowe Manewry Bezpieczeństwa, w których udział ma wziąć ponad 300 uczestników reprezentujących m.in. Straż Graniczną, SAR, Policję, WOPR i jednostki OSP z regionu. W Poznaniu w południe rozpocznie się piknik rodzinny, podczas którego zaprezentują się m.in. jednostki wojskowe oraz grupy rekonstrukcyjne.

We Wrocławiu ulicami miasta, po raz 22., przejdzie Radosna Parada Niepodległości. Barwny korowód wyruszy spod Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej i przejdzie do wrocławskiego Rynku. Fundacja Białystok Biega zaprasza natomiast na rodzinne wydarzenie "Biegnę dla Niepodległej". Dzieci pobiegną o godz. 10, a dorośli o godz. 14.

