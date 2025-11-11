Jak wynika z szacunkowych danych Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, w Marszu Niepodległości wzięło udział około 100 tysięcy osób. Wśród nich znalazło się liczne grono polityków partii prawicowych, m.in. Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji.

Uczestnicy wydarzenia, mimo wydanego przez mazowieckiego wojewodę zakazu używania materiałów pirotechnicznych, już na samym początku marszu odpalili race i świece dymne.

Prezydent na Marszu Niepodległości. Wraz z nim politycy PiS

Po zakończeniu uroczystych obchodów Święta Niepodległości na placu Piłsudskiego, prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości zorganizowanego w ścisłym centrum Warszawy. Nawrockiemu towarzyszył m.in. szef gabinetu prezydenckiego Paweł Szefernaker.

Prezydent RP @NawrockiKn dołącza do Marszu Niepodległości! pic.twitter.com/ZfBf6IaP1p — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 11, 2025

Wkrótce do prezydenta dołączyli także inni politycy związani z polską prawicą. Na Marszu pojawił się m.in. szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz politycy tej partii - Mariusz Błaszczak, Janusz Kowalski, Mateusz Morawiecki, Rafał Bochenek, Anna Krupka czy Piotr Gliński.

Ostatni z wymienionych opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdził, że nastrój panujący na tegorocznym marszu był "świąteczny i sympatyczny".

1,5 h po rozpoczęciu Marszu wciąż staliśmy w tłumie na Rondzie Dmowskiego. Obok kibice śpiewają znaną piosenkę ludową: Donald matole, twój rząd obalą kibole... Nastroj swiąteczny i sympatyczny, dużo rodzin z dziećmi, 3 Azjatów: młoda Japonka i 3 Koreańczyków, są pod wrażeniem... pic.twitter.com/AnGyjRzfMP — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) November 11, 2025

Ulicami Warszawy przeszli również politycy Konfederacji - Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. Obaj posłowie używali podczas wydarzenia materiałów pirotechnicznych, łamiąc tym samym zakaz wydany przez wojewodę mazowieckiego.

Mentzen wrzucił na swoje media społecznościowe zdjęcie, na którym trzyma podpaloną racę i podpisał je słowami: "Polska dziś się upomina - zwrócić Tuska do Berlina!".

Polska dziś się upomina - zwrócić Tuska do Berlina!



Tłumy na Marszu Niepodległości pokazują swoje przywiązanie do Ojczyzny 🇵🇱 Jesteśmy dumni z bycia Polakami i zawsze będziemy bronić naszego państwa przed obcymi siłami!



Niech żyje silna, dumna i niepodległa Polska! 🇵🇱 pic.twitter.com/1AH2vn7lXt — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) November 11, 2025

Na Marszu Niepodległości nie zabrakło też przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którzy nosili transparenty nawołujące do "polexitu" i krytykujące przyjęcie przez Polskę imigrantów.

Ratusz o Marszu Niepodległości. "Jeden ze spokojniejszych"

Mimo używania przez uczestników marszu rac i petard, stołeczny ratusz podsumował wydarzenie jako jedno ze spokojniejszych w ostatnich latach. Oficjalnie zarejestrowano dwa niebezpieczne incydenty - spalenie flagi unijnej oraz rzucenie materiału pirotechnicznego przed amerykańskim konsulatem.

- To był jeden ze spokojniejszych marszów - przekazał szef Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal. - Poza pirotechniką, która była użyta, mimo zakazu wojewody. Natomiast nie dochodziło do tak niebezpiecznych incydentów, jak w poprzednich latach - mówił na konferencji prasowej.

W tegorocznym Marszu Niepodległości nie wzięli udziału m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, premier Donald Tusk czy szef MSZ Radosław Sikorski. Trzaskowski przekazał jednak, że jak co roku nadzorował prace Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, które przez cały dzień pilnowało, by przebieg wszystkich uroczystości i wydarzeń 11 listopada był "godny, spokojny i bezpieczny".

