Pochmurnie, deszczowo i mgliście. Pogoda na Święto Niepodległości

Duże zachmurzenie i opady deszczu - początkowo we wschodniej części kraju, a później także w zachodniej - taką pogodę prognozuje IMGW na Dzień Niepodległości. Pojawią się także mgły i zamglenia.

Pogoda na Święto Niepodległości. Temperatury od 6 do 11 st. C

Temperatury w ciągu dnia będą wahać się od 11 do 6 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Śląsku. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Małopolsce 10 st.

Stopień mniej pokażą termometry w województwie świętokrzyskim, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, ale też w Polsce centralnej i Wielkopolsce. Chłodniej, 7-8 st. C. w północnej Polsce. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie temperatura nie przekroczy 6 st. C.

Prognoza pogody na 11 listopada. Pochmurnie i deszczowo

W całym kraju w Święto Niepodległości panować będzie całkowite lub duże zachmurzenie. Przez kraj przetoczą się także opady deszczu i mżawki.

Opadom będą towarzyszyć mgły, miejscami widoczność może spać poniżej 300 metrów. "Wiatr słaby, jedynie w Sudetach umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni" - przekazał instytut.

Święto Niepodległości. Wypogodzenia w nocy

W nocy nadal nad większością kraju utrzymywać będą się chmury, jednak lokalnych rozpogodzeń można spodziewać się w południowej i zachodniej części kraju. W pozostałej części Polski utrzymywać będą się opady, mżawki i zamglenia.

Temperatura minimalna w nocy od 2 do 7 st. C., utrzymywać będą się mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Wiatr słaby, wyłącznie w pasie nadmorskim umiarkowany.

