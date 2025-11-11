Pochmurnie, deszczowo i mgliście. Pogoda na Święto Niepodległości

Polska

Święto Niepodległości upłynie pod znakiem chmur, deszczu i mgieł. 11 listopada w ciągu dnia zachmurzenie całkowite i duże. Możliwe są opady deszczu lub mżawki, a przejaśnienia nadejdą dopiero w nocy. Pojawią się także mgły i zamglenia.

Dwie osoby idące po chodniku i ścieżce w gęstej mgle, ograniczającej widoczność.
Eric Clark/Unsplash
Najnowsza prognoza pogody na Narodowe Święto Niepodległości

Duże zachmurzenie i opady deszczu - początkowo we wschodniej części kraju, a później także w zachodniej - taką pogodę prognozuje IMGW na Dzień Niepodległości. Pojawią się także mgły i zamglenia.

Pogoda na Święto Niepodległości. Temperatury od 6 do 11 st. C 

Temperatury w ciągu dnia będą wahać się od 11 do 6 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Śląsku. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie,  w Małopolsce 10 st.

 

ZOBACZ: Zamknięte ulice, zmiany w komunikacji miejskiej. Utrudnienia w Warszawie 11 listopada

 

Stopień mniej pokażą termometry w województwie świętokrzyskim, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, ale też w Polsce centralnej i Wielkopolsce. Chłodniej, 7-8 st. C. w północnej Polsce.  Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie temperatura nie przekroczy 6 st. C.

Prognoza pogody na 11 listopada. Pochmurnie i deszczowo

W całym kraju w Święto Niepodległości panować będzie całkowite lub duże zachmurzenie. Przez kraj przetoczą się także opady deszczu i mżawki

 

ZOBACZ: "Ramię w ramię z Polakami". Kancelaria Prezydenta o udziale w Marszu Niepodległości

 

Opadom będą towarzyszyć mgły, miejscami widoczność może spać poniżej 300 metrów. "Wiatr słaby, jedynie w Sudetach umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni" - przekazał instytut.

Święto Niepodległości. Wypogodzenia w nocy

W nocy nadal nad większością kraju utrzymywać będą się chmury, jednak lokalnych rozpogodzeń można spodziewać się w południowej i zachodniej części kraju. W pozostałej części Polski utrzymywać będą się opady, mżawki i zamglenia.

 

ZOBACZ: Wywieszenie flagi Polski na Święto Niepodległości. Warto uważać na przepisy

 

Temperatura minimalna w nocy od 2 do 7 st. C., utrzymywać będą się mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Wiatr słaby, wyłącznie w pasie nadmorskim umiarkowany.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Więzienie za przekroczenie prędkości. Rząd szykuje nowy bat na kierowców
mol / polsatnews.pl
Czytaj więcej
11 LISTOPADADZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCIIMGWPOGODAPOLSKAŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCITEMPERATURY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 