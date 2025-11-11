Obchody Święta Niepodległości Polski. Uroczystości na placu Piłsudskiego [RELACJA NA ŻYWO]

Polska

Obchody Święta Niepodległości Polski. W całym kraju trwają obchody Narodowego Święta Niepodległości, zaplanowane są uroczystości państwowe, koncerty i biegi. Ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości pod hasłem "Jeden naród - silna Polska". Na placu Piłsudskiego trwają uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.

Trzech mężczyzn w garniturach i mundurze wojskowym idzie razem, z polskimi flagami w tle.
PAP/Rafał Guz
Trwają obchody Narodowego Święta Niepodległości

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Maciej Olanicki / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
Relacja na żywo
Strona odświeża się automatycznie

W Święto Niepodległości prezydent Karol Nawrocki wręczył również nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego, oficerowi Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Do uroczystego wręczenia aktów mianowania doszło podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie rozpoczęły się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki Marty Nawrockiej, marszałka Sejmu Szymona Hołowni i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

POLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 