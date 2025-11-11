Ministrowie "wybuczani" podczas uroczystości. "Dziękuję za ten doping"

Pierwsze gwizdy i buczenia słychać było w trakcie ceremonii wręczania oficerom nominacji generalskich, gdy wyczytano nazwiska Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego. Następnie krzyki i gwizdy wzniosły się ponownie, gdy Kosiniak-Kamysz zmierzał w stronę mównicy. Minister obrony narodowej postanowił odnieść się do zajścia w swojej mowie.



- Krzyk, gwizd nie dały wolności. To praca, modlitwa w sanktuariach od Częstochowy po Gietrzwałd, gdzie poszła pierwsza iskra - skomentował lider PSL.

Negatywne przyjęcie skomentował także szef MSWiA Marcin Kierwiński we wpisie opublikowanym w serwisie X.



"Agresywne reakcje wielbicieli PiS pokazują jedynie, że dobrze wykonuje swoją pracę. Dziękuję za ten doping. I obiecuję więcej..." - napisał Marcin Kierwiński.

Mowę przed Grobem Nieznanego Żołnierza wygłosił także Karol Nawrocki. Odniósł się on do współczesnej sytuacji Polski.



- My Polacy, żyjący w niewspółmiernie lepszych czasach, chcemy powiedzieć, że nie stać nas na nasze marzenia? Na Centralny Port Komunikacyjny? Na polską żeglugę śródlądową? Że nie stać nas na rozwój polskich portów, polskiego atomu? Nie stać na Centrum Technologii Przełomowych? - apelował Karol Nawrocki.

- Polacy oczekują sprawiedliwości. Nie chcą politycznych szopek i teatrów. Chcą móc dostać się do lekarza. Chcą móc być wyleczeni. Chcą mniej płacić za prąd, za artykuły spożywcze. Nasza niepodległość, wolność i solidarność to także sprawiedliwość społeczna i tego jako prezydent będę się domagać - deklarował polityk.



W godzinach popołudniowych przez Warszawę przejdzie Marsz Niepodległości. Do godzin wieczornych będą występować wyłączenia ulic z ruchu, zmiany organizacji. Obowiązuje zakaz noszenia jakiejkolwiek broni oraz zakaz latania dronami.

